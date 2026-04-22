Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt - viele Aufgaben wandeln sich durch ihren Einsatz spürbar. Und trotz ihrer Offenheit gegenüber KI sind es vor allem jüngere Menschen, die angesichts der Transformation um ihre Jobs fürchten. Das zeigt der Global Workforce Report 2026 der ManpowerGroup. Künstliche Intelligenz gilt als Treiber für Produktivität und Intelligenz. Vor allem in der Arbeitswelt sind Veränderungen bereits deutlich spürbar. Auch wenn zunächst nur einige Tätigkeiten durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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