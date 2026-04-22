In von Curiosity gesammelten Gesteinsproben konnten 21 komplexe organische Moleküle nachgewiesen werden, darunter sieben bisher auf dem Mars noch unentdeckte. Ein Beleg für früheres Leben ist das nicht. Warum Forscher:innen dennoch begeistert sind. Ende März 2025 haben Forscher:innen in Proben des Nasa-Rovers Curiosity die bisher größten auf dem Mars gefundenen organischen Moleküle nachweisen können. Jetzt sorgt ein neuer Fund für Aufregung in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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