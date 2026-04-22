Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Iran-Krieg bestimmt die Märkte weiter, auch den ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG.Wichtiger als Öl, Gas, Gold und Silber sei jetzt aber die KI-Euphorie, die zurück sei. Janis Völker von Lang & Schwarz sehe großes Interesse an Technologie- und Halbleiter-ETFs. "Rohstoff-Tracker spielen keine so große Rolle mehr", berichte er. Auch laut Ivo Orlemann von der ICF Bank sei das Interesse an Ölpreis-ETCs zurückgegangen. "Gold-ETCs werden sogar jetzt meist verkauft", stelle er fest. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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