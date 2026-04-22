© Foto: UnsplashPhilip Morris International: eine Dividendenperle. Der Tabakriese macht seine Gewinne aber nicht nur mit blauem Dunst.Eine Herde wilder Mustangs prescht durch die Prärie, die Erde spritzt und fliegt vor den fliehenden Hufen: Und hinterher jagen Cowboys, die Herde ins Gatter treibend. Dann, am Lagerfeuer: Eine Zigarette. So in einem Werbespot fürs Kino 2003. Großes Gefühl von Weite und Freiheit verbunden mit: dem Qualmstengel. So damals. Heute wird eher weniger Dampf abgelassen, denn der Tabakriese macht beinahe zur Hälfte seine Gewinne mit rauchfreuien Produkten. Philip Morris International, bekannt unter anderem durch die Marke Malboro, veröffentlichte am Mittwoch seine …Den vollständigen Artikel lesen
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