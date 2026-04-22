EQS-News: HAMBORNER REIT AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestr. 45
|47166 Duisburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 203 5440532
|E-Mail:
|info@ir.hamborner.de
|Internet:
|https://www.hamborner.de
|ISIN:
|DE000A3H2333
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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