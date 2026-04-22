In mehreren Fällen soll ein Mann, der eigentlich von Unternehmen als Unterhändler in Ransomware-Fällen Lösegeld verhandeln sollte, stattdessen gemeinsame Sache mit den Angreifer:innen gemacht haben. Jetzt steht er dafür vor Gericht. Wenn Unternehmen von Cyberkriminellen angegriffen werden, handelt es sich oftmals um sogenannte Ransomware-Angriffe. Die Hacker:innen verschaffen sich Zugang zu sensiblen Firmendaten und verschlüsseln diese. Anschließend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n