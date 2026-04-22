Vestiaire Collective, Christian Louboutin, Zalando, Arc'teryx, Sephora und The Estée Lauder Companies gehören zu den mehr als 180 bestätigten Rednern bei Europas bedeutendster Einzelhandelsveranstaltung

LONDON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Einzelhandelsbranche hat genug davon gehört, was KI theoretisch leisten könnte. Auf der Shoptalk Europe 2026 verlagert sich die Diskussion nun darauf, was sie tatsächlich bereits verändert.

Künstliche Intelligenz, Kundenbindung und die Zukunft des stationären Handels stehen im Mittelpunkt der Agenda mit klarem Fokus auf konkrete Anwendungen statt theoretischer Debatten.

Die CEOs von Vestiaire Collective, Arc'teryx, Christian Louboutin und Zalando sowie Top-Führungskräfte von Sephora und The Estée Lauder Companies gehören zu mehr als 180 bestätigten hochrangigen Branchenvertretern, die auf der Shoptalk Europe 2026 als Redner auftreten werden. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Juni im Fira Gran Via Barcelona statt.

Sie bringt mehr als 4.500 Fachleute aus dem Einzelhandel zusammen - jeder Dritte davon auf Führungsebene -, darunter Einzelhändler, Marken, Technologieanbieter, Investoren und Start-ups aus über 62 Ländern.

Für Marken und Unternehmen, die sich in einer zunehmend fragmentierten Konsumlandschaft bewegen, bietet die Veranstaltung eine seltene Gelegenheit, mit Entscheidungsträgern aus Handel, Technologie und Markenstrategie an einem Ort in Kontakt zu treten.

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen des "Meetup"-Programms mehr als 25.000 gezielt zusammengeführte Geschäftstreffen ermöglicht, was den Ruf der Shoptalk Europe als Europas effizienteste Networking-Veranstaltung im Einzelhandel weiter gefestigt hat. Die Teilnehmer können sich darauf freuen, in nur drei Tagen ebenso viele wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Zia Daniell Wigder, Global President von Shoptalk, sagte: "Führungskräfte aus ganz Europa stehen vor denselben Herausforderungen - von der Implementierung von KI bis hin zu sich verändertem Konsumentenverhalten - doch sie haben nur selten die Gelegenheit, sich mit echten Branchenkollegen auszutauschen, die dasselbe Geschäft in einem anderen Markt betreiben. Genau das haben wir hier mit der Shoptalk Europe geschaffen: einen Ort für Austausch, Orientierung in disruptiven Zeiten und gemeinsames Gestalten der Zukunft."

Zu den Hauptrednern zählen:

Bernard Osta, CEO, Vestiaire Collective // Der neu ernannte CEO wird seine Vision für das nächste Kapitel des Unternehmens vorstellen - darunter die internationale Expansion, der Wiedereinstieg in den Bereich Herrenmode sowie der Einsatz von KI und Technologie zur Verbesserung des Käufer- und Verkäufererlebnisses, zur Stärkung der Authentifizierung und zur Steigerung der Rentabilität.

Der neu ernannte CEO wird seine Vision für das nächste Kapitel des Unternehmens vorstellen - darunter die internationale Expansion, der Wiedereinstieg in den Bereich Herrenmode sowie der Einsatz von KI und Technologie zur Verbesserung des Käufer- und Verkäufererlebnisses, zur Stärkung der Authentifizierung und zur Steigerung der Rentabilität. Stuart Haselden, CEO von Arc'teryx // Haselden gewährt einen seltenen Einblick in eine der meistdiskutierten Marken der Modebranche. Er beleuchtet, wie sich Arc'teryx von einer Marke für technische Outdoor-Bekleidung zu einem globalen kulturellen Phänomen entwickelt hat, und dabei seinen Wurzeln kompromisslos treu geblieben ist.

Haselden gewährt einen seltenen Einblick in eine der meistdiskutierten Marken der Modebranche. Er beleuchtet, wie sich Arc'teryx von einer Marke für technische Outdoor-Bekleidung zu einem globalen kulturellen Phänomen entwickelt hat, und dabei seinen Wurzeln kompromisslos treu geblieben ist. Alexis Mourot, CEO, Christian Louboutin // Mourot widmet sich einer immerwährenden Herausforderung: Wie lässt sich globales Wachstum erzielen, ohne das zu verlieren, was eine Marke zu einer Ikone macht. Im Fokus stehen dabei kulturelle Partnerschaften sowie die sich wandelnde Rolle des stationären Handels.

Mourot widmet sich einer immerwährenden Herausforderung: Wie lässt sich globales Wachstum erzielen, ohne das zu verlieren, was eine Marke zu einer Ikone macht. Im Fokus stehen dabei kulturelle Partnerschaften sowie die sich wandelnde Rolle des stationären Handels. David Schröder, Co-CEO von Zalando // Schröder wird darüber sprechen, wie Zalando, das mittlerweile in 26 Märkten tätig ist, die komplexen Anforderungen einer vielfältigen Kundschaft meistert - und wie das Unternehmen neue Produktkategorien sowie KI-gestützten Handel nutzt, um all diese Kunden innerhalb eines wachsenden Ökosystems zu bedienen.

Schröder wird darüber sprechen, wie Zalando, das mittlerweile in 26 Märkten tätig ist, die komplexen Anforderungen einer vielfältigen Kundschaft meistert - und wie das Unternehmen neue Produktkategorien sowie KI-gestützten Handel nutzt, um all diese Kunden innerhalb eines wachsenden Ökosystems zu bedienen. Nadine Graf, President EMEA, UK&I & Emerging Markets bei The Estée Lauder Companies // Da die Transformationsinitiative "Beauty Reimagined" bei The Estée Lauder Companies deutlich an Fahrt gewinnt - mit einem Anstieg des organischen Umsatzes und erstmals seit vier Jahren wieder steigenden Margen -, wird Graf erläutern, wie eines der weltweit größten Kosmetikunternehmen sich neu aufstellt, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.





Zu den Höhepunkten zählen:

CEOs gestalten Unternehmen für die Zukunft neu: Der Einzelhandel erlebt derzeit Umbrüche in beispiellosem Tempo und Ausmaß. Um sich durchzusetzen, bedarf es einer visionären Führung, die Geschäftsmodelle grundlegend überdenkt. Bastian Siebers, CEO von flaconi, Daniel Gomez, CEO von PANGAIA, und Laura Fernández Plaza, CEO von AWWG, werden erläutern, wie sie groß angelegte Transformationen steuern, ihre Organisationen auf nachhaltiges und skalierbares Wachstum ausrichten und dabei ambitionierte Ziele mit wirtschaftlicher Stabilität in Einklang bringen.

Der Einzelhandel erlebt derzeit Umbrüche in beispiellosem Tempo und Ausmaß. Um sich durchzusetzen, bedarf es einer visionären Führung, die Geschäftsmodelle grundlegend überdenkt. Bastian Siebers, CEO von flaconi, Daniel Gomez, CEO von PANGAIA, und Laura Fernández Plaza, CEO von AWWG, werden erläutern, wie sie groß angelegte Transformationen steuern, ihre Organisationen auf nachhaltiges und skalierbares Wachstum ausrichten und dabei ambitionierte Ziele mit wirtschaftlicher Stabilität in Einklang bringen. Agentic Commerce: Was ist bereits Realität, was ist wirklich relevant und was kommt als Nächstes? Mark Elkins, General Manager Global E-Commerce bei L'Oréal, und Dido Schmidt, Director of Global Partnerships bei Google werden den Hype rund um Agentic Commerce einordnen und klar herausarbeiten, was den Einzelhandel bereits tatsächlich verändert und was noch im Bereich der Spekulation liegt. Für Beauty- und Einzelhandelsmarken, die in einer KI-geprägten Welt entscheiden müssen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen, ist dies ein absolutes Muss.

Mark Elkins, General Manager Global E-Commerce bei L'Oréal, und Dido Schmidt, Director of Global Partnerships bei Google werden den Hype rund um Agentic Commerce einordnen und klar herausarbeiten, was den Einzelhandel bereits tatsächlich verändert und was noch im Bereich der Spekulation liegt. Für Beauty- und Einzelhandelsmarken, die in einer KI-geprägten Welt entscheiden müssen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen, ist dies ein absolutes Muss. Unified Commerce in der Praxis: Alexis Rollier, Global COO bei Sephora, wird die konkreten Maßnahmen beleuchten, die Einzelhändler umsetzen müssen, um nahtlose Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg - online wie offline - zu ermöglichen. Für Sephora, eine Marke, die seit langem Maßstäbe im Omnichannel-Beauty-Retail setzt, zählen seine Überlegungen zur Datenharmonisierung, zur Integration künstlicher Intelligenz und zur Rolle von Stores als Erlebniszentren zu den operativ relevantesten Gesprächsthemen der Veranstaltung.





Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch eine hochkarätige Auswahl weiterer Führungskräfte, darunter der CEO von All Saints, der Global President von Vuori, der CTO von Wayfair sowie der Chief Commercial Officer von COS. Zu den kürzlich angemeldeten Teilnehmern zählen zudem Führungskräfte von DECIEM, The Douglas Group, Marks & Spencer, Decathlon, Carrefour, JD Sports und Selfridges.

Shoptalk Europe bringt zudem die Innovationsspitze der Branche zusammen - von Start-ups in der Frühphase, die ihre Zukunftsvisionen präsentieren, bis hin zu VC-finanzierten Unternehmen, die Lösungen vorstellen, die den Einzelhandel bereits heute transformieren.

Veranstaltungsdetails und Anmeldung

Shoptalk Europe 2026 findet vom 9. bis 11. Juni in der Fira Gran Via in Barcelona statt. Melden Sie sich an und lesen Sie die vollständige Agenda unter shoptalkeurope.com/agenda

Über Shoptalk Europe

Shoptalk Europe, eine Veranstaltung der Hyve Group, ist die führende Veranstaltung für das europäische Einzelhandelsökosystem und bringt Einzelhändler, Marken, Technologieanbieter, Investoren und Start-ups zusammen, um die Zukunft des Handels mitzugestalten. Die Veranstaltung bringt mehr als 4.500 einflussreiche Branchenakteure aus 62 Ländern zusammen, darunter jede dritte Person auf Führungsebene. Sie ist bekannt für ihr "Meetup"-Programm, ihr hochkarätiges Programm sowie ihre Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, die weit über die drei Veranstaltungstage hinaus Bestand haben. Weitere Informationen finden Sie unter: shoptalkeurope.com.

Hinweis für die Redaktion: Wenn Sie oder ein Mitglied Ihres Redaktionsteams an der Shoptalk Europe 2026 teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bitte hier für einen Medienausweis.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f59dbfc1-d6ad-462f-b299-8f6a25ef2eb3

Pressekontakt: Menreet Kaur, Global Head of Communications, Shoptalk media@shoptalk.com