Die VPV Versicherungen haben eine modernisierte und erweiterte Rechtsschutzversicherung auf den Markt gebracht. So erhalten Kunden mit dem Baustein "LeistungPlus" zum Beispiel im Bereich Privatrechtsschutz eine vorsorgliche anwaltliche Beratung. Auch im Berufsrechtsschutz gibt es Neuerungen. Die VPV Versicherungen haben ein neues Produkt in der Rechtsschutzversicherung im Portfolio und setzen dabei auf erweiterte Services und Lösungen, die an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet sind. So erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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