Inveda bindet die Automatisierungsplattform Make.com ans Maklerverwaltungsprogramm IMA+. Mit der neuen Schnittstelle können Makler ihre Prozesse künftig flexibel mit externen Anwendungen und KI-Lösungen verknüpfen und wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Inveda integriert die Automatisierungsplattform Make.com in das Maklerverwaltungsprogramm IMA+ und will Maklern damit neue Potenziale für KI-gestützte Prozesse und durchgängige Digitalisierung eröffnen. Mit der Anbindung von Make.com an das MVP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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