Mainz (ots) -
Woche 22/26
Mittwoch, 27.05.
Bitte Programmänderungen beachten:
18.00 Wer ist Gianni Infantino?
Deutschland 2023
18.15 sportstudio UEFA Champions League
Magazin
Deutschland 2026
"Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches" um 18.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr ist vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6260711
Woche 22/26
Mittwoch, 27.05.
Bitte Programmänderungen beachten:
18.00 Wer ist Gianni Infantino?
Deutschland 2023
18.15 sportstudio UEFA Champions League
Magazin
Deutschland 2026
"Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches" um 18.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr ist vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6260711
© 2026 news aktuell