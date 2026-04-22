EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri?rev=c6390098-617a-4bf5-b1f7-bb4bdda05b37
Sprache: Englisch
Ort: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri
22.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.post.at
|Ende der Mitteilung
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2313170 22.04.2026 CET/CEST
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