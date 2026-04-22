Mainz (ots) -Es ist längst eine globale Energiekrise, womöglich bald die "größte Energiekrise der Neuzeit", wie der Internationale Währungsfonds warnt. Die Preise für Öl, Benzin und Gas sind hoch und sie dürften weiter steigen, wenn sich der Iran-Krieg zuspitzt. Die fossilen Energieträger werden Mangelware."Welt im Öl-Schock - unterschätzt die Regierung die Krise?" fragt "maybrit illner" am Donnerstag, 23. April 2026, 22.15 Uhr im ZDF.Die EU schlägt heute erst Maßnahmen vor: Energie sparen, Wärmepumpen, Gebäudesanierung, mehr ÖPNV und Elektromobilität. Die Bundesregierung dagegen will Öl und Gas in Teilen wieder salonfähig machen, setzt auf Tankrabatt und Technologieoffenheit und verkauft das als Pragmatismus. Die Vorschläge wirken wie ein großes Sammelsurium und sorgen auch zwischen Union und SPD für Streit.Bleibt also nur die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Iran\u2011Krieges und einen belastbaren Frieden? Maybrit Illner spricht am Donnerstag mit dem iranischen Oppositionspolitiker Reza Pahlavi, Sohn des Schahs. Sie diskutiert mit Kanzleramtschef Thorsten Frei, dem Grünen\u2011Vorsitzenden Felix Banaszak, den Ökonomen Isabella M. Weber und Moritz Schularick sowie der Journalistin Helene Bubrowski. Wie groß ist die Krise bereits - und unterschätzt die Regierung sie immer noch?Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6260736