© Foto: adobe.stock.comIm Edelmetallsektor braut sich etwas zusammen. Die Lage bei Gold und Silber ist explosiver, als es der vergleichsweise ruhige Handel vermuten lässt. Ganz ähnlich sieht es bei den Produzentenaktien aus. Goldpreis lauert, Silberpreis explosiv - besondere Spannung bei Kupfer Die Verlängerung der Waffenruhe durch den US-Präsidenten kam einigermaßen überraschend, aber eigentlich auch nicht, passt die Maßnahme doch in das bewährte Muster. Die Finanzmärkte reagierten sofort. Dax, Dow Jones Ind. & Co. leiteten eine Erholung ein. Der Risikoaufschlag bei den Ölpreisen schmilzt. Brent Öl und WTI Öl kommen zur Stunde zurück. Gold, Silber und andere Metalle profitierten hingegen. Vor allem für den …Den vollständigen Artikel lesen
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