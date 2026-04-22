DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. April (vorläufige Fassung)
=== *** 01:00 KR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq/+2,7% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März *** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Investor Update für China *** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q 07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,7 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 zuvor: 48,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,4 zuvor: 50,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,1 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51.0 zuvor: 51,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,2 *** 10:00 DE/Eon SE, HV *** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q *** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,7 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,7 *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,5 zuvor: 51,0 *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 207.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,0 zuvor: 49,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,3 *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "Achieving and Maintaining Central Bank Independence and Credibility: Why it Matters" anlässlich des 90. Geburtstags von Otmar Issing *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) - GB/Relx plc, Trading Update, HV ===
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