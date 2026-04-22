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Dow Jones News
22.04.2026 15:57 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. April (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. April (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:00 KR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vq/+2,7% gg Vj 
     zuvor:  -0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Investor Update für China 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q 
  07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 
  07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q 
  07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 48,7 
     zuvor:  48,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 48,6 
     zuvor:  48,8 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 49,4 
     zuvor:  50,0 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,1 
     zuvor:  50,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51.0 
     zuvor:  51,9 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  52,2 
*** 10:00 DE/Eon SE, HV 
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q 
*** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 49,5 
     zuvor:  50,2 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,7 
     zuvor:  51,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  50,7 
*** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  50,5 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,5 
     zuvor:  51,0 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q 
  13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 210.000 
     zuvor:  207.000 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  49,8 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 52,5 
     zuvor:  52,3 
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "Achieving and 
     Maintaining Central Bank Independence and Credibility: Why it Matters" 
     anlässlich des 90. Geburtstags von Otmar Issing 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) 
 
    - GB/Relx plc, Trading Update, HV 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)

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Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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