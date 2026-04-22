Nach einem Jahr rasanten Wachstums erweitert CallRevu seine branchenprägende Plattform nun grenzüberschreitend und definiert neu, was Autohäuser weltweit von Kommunikationsintelligenz erwarten können.

NEW YORK, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CallRevu, ein führender Anbieter im Bereich Kommunikationsintelligenz für die Automobilbranche, hat heute die Übernahme von Calldrip bekannt gegeben, einem innovativen Anbieter automatisierter Lösungen für Lead-Engagement und Workflow-Management. Diese gezielte und transformative Akquisition stellt einen weiteren bedeutenden Entwicklungsschritt für CallRevu dar und erweitert die Leistungsfähigkeit des Unternehmens auf dem Weg zu einer vollständig integrierten Omnichannel-Plattform, die darauf ausgelegt ist, sämtliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey zu steuern und zu optimieren. CallRevu heißt das Calldrip-Team herzlich willkommen - seine Expertise wird in dieser nächsten Wachstumsphase eine Schlüsselrolle spielen.

Durch die Verbindung der branchenführenden, KI-gestützten Analysen und Erkenntnisse von CallRevu - basierend auf dem einzigen speziell für die Automobilbranche entwickelten, gehosteten Telefonsystem in Nordamerika - mit der Automatisierungs-Engine von Calldrip ermöglicht die CallRevu-Plattform Autohäusern, Kunden schneller und effektiver als je zuvor anzusprechen. Diese leistungsstarke Lösung ermöglicht automatisierte Sequenzen zur Lead-Nachverfolgung, intelligente Outbound-Workflows sowie eine tiefere CRM- und DMS-Integration, sodass Händler auf neue Leads innerhalb von Sekunden reagieren und ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei neuen Leads deutlich steigern können.

Die Erweiterung vergrößert die globale Reichweite von CallRevu erheblich, stärkt die Präsenz in der EMEA-Region und beschleunigt die Fähigkeit, Händler in vielfältigen, mehrsprachigen Märkten zu unterstützen. Darüber hinaus weitet CallRevu sein Engagement auf den Agrarsektor aus und treibt seine Strategie in automobilnahen Branchen wie dem Wohnmobilsegment, Powersports sowie im Boots- und Wassersportbereich voran. Dadurch eröffnen sich neue Wachstumsmöglichkeiten über den klassischen Automobilhandel hinaus. Insgesamt stellen diese Maßnahmen eine strategische Erweiterung sowohl der geografischen Reichweite als auch des Marktspektrums dar und positionieren CallRevu optimal, um einen größeren Mehrwert für eine breit aufgestellte, branchenübergreifende Kundenbasis zu schaffen.

"Diese Übernahme ist ein transformativer Schritt nach vorn - für CallRevu und unsere Partner", so Ben Chodor, CEO von CallRevu. "Wir entwickeln uns von einem Call-Intelligence-Unternehmen zu einer ganzheitlichen, echten Omnichannel-Plattform weiter. Indem wir die Lead-Nachverfolgung automatisieren und eine sofortige, intelligente Kundenansprache über alle Kanäle hinweg ermöglichen, unterstützen wir Händler dabei, mehr Chancen zu nutzen, mehr Conversions zu erzielen und in jeder Phase der Customer Journey sowie bei jeder Interaktion ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Während wir diese Fähigkeiten weiter zusammenführen, werden wir zur zentralen Orchestrierungsebene für die gesamte Händlerkommunikation."

"Von Anfang an war es unsere Vision, Autohäuser dabei zu unterstützen, jeden Kundenkontaktpunkt in eine Wachstumschance zu verwandeln", so Koby Jackson, CEO von Calldrip. "Die Integration von Calldrip in die CallRevu-Plattform ist eine logische Fortführung dieser Vision - Intelligenz und konkrete Maßnahmen werden so vereint. Dadurch können wir Chancen identifizieren und Händlern helfen, sofort und auf messbar wirksame Weise darauf zu reagieren."

Dieser Meilenstein spiegelt den kontinuierlichen Fokus von CallRevu auf Innovation und Performance wider und definiert neu, wie Autohäuser in einem zunehmend digital geprägten Umfeld mit Kunden interagieren. Die Übernahme versetzt CallRevu in die Lage, nicht nur Erkenntnisse aus jeder Interaktion zu gewinnen, sondern diese auch durch automatisierte, umsatzgenerierende Workflows direkt zu aktivieren.

Über CallRevu

CallRevu ist die führende Plattform für Kommunikationsintelligenz im Automobilhandel - sie versetzt Autohäuser in die Lage, jede Interaktion zu steuern, vom ersten Anruf bis zum Ergebnis. Unsere ganzheitliche Lösung kombiniert das einzige speziell für die Automobilbranche entwickelte gehostete Telefonsystem mit Anrufmonitoring, Performance-Training und Reputationsmanagement- basierend auf KI-gestützten Analysen, die jede Kundeninteraktion in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln. CallRevu wurde 2008 in einem Autohaus gegründet und von der Branche für die Branche entwickelt, um den Umsatz zu steigern, die Performance zu verbessern und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter CallRevu.com.

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corp.comms@callrevu.com

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