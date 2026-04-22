Mobilfunkriese AT&T startet besser als erwartet ins Jahr: Mehr Kunden, steigender Gewinn und kräftiges Wachstum bei Glasfaser. Die Bündelung von 5G und Internetanschlüssen zahlt sich im harten Wettbewerb aus. Der US-Telekommunikationskonzern AT&T hat zum Jahresauftakt stärker abgeschnitten als erwartet und damit ein positives Signal für den hart umkämpften US-Markt gesetzt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Prognosen der Analysten. Dennoch fiel die Aktie am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de