München (ots) -Die junge, erfolglose Autorin Samuela (Julia Windischbauer) sucht im Familienferienhaus auf Lanzarote Zuflucht - doch eine überraschende Entdeckung zwingt sie, die zerstrittene Familie und ihre Mutter Sybille (Juliane Köhler) dort wieder zusammenzubringenDer u. a. mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnete Debütfilm "Sonnenplätze" von Regisseur Aaron Arens ist ab 27. April 2026 in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 3. Mai im Rahmen des ARD Debüt im Ersten gezeigt. In den Hauptrollen spielen u. a. Julia Windischbauer, Niels Bormann und Juliane Köhler.Zum InhaltSamuela (Julia Windischbauer) verzweifelt an ihrem ausbleibenden Durchbruch als Autorin. Als ihr Debütroman erneut abgelehnt wird und sie sich gezwungen sieht, zu ihrer Mutter (Juliane Köhler) zurückzuziehen, flieht sie stattdessen in das alte Familienferienhaus auf Lanzarote. Doch statt Ruhe findet sie dort ihren Vater Jo (Niels Bormann), ein ehemaliger Bestsellerautor, der heimlich das alte Familiendomizil besetzt. Als Samuela erfährt, dass ihre Mutter das Ferienhaus zu verkaufen versucht, entscheidet sie sich, ebenfalls Hausbesetzerin zu spielen und provoziert damit eine längst überfällige Zusammenkunft der zerstrittenen Familie.AusstrahlungsinfoAb 27. April 2026 in der ARD Mediathek und am Sonntag, 3. Mai 2026, um 23.30 Uhr im ErstenRegie: Aaron ArensDrehbuch: Aaron Arens, Lukas LooseDarstellende: Julia Windischbauer, Juliane Köhler, Niels Bormann, Jeremias Meyer, Jeremy Mockridge, Oscar Ortega Sanchez u. a.Redaktion: Natalie Lambsdorff (BR), Monika Lobkowicz (ARTE/BR), Daniela Muck (ARTE)Produktion: Maverick Film (Produzenten: Tristan Bähre, Philipp Maron, Sebastian Fehring) in Koproduktion mit Claussen+Putz Filmproduktion (Produzentin: Uli Putz, Produzent: Jakob Claussen), gefördert von FFF BayernAuszeichnungen im Überblick:Starter-Filmpreis der Landeshauptstadt München 2024 für Aaron ArensFilmfest München 2024, Förderpreis Neues Deutsches Kino für bestes Drehbuch (Aaron Arens und Lukas Loose)Kulturpreis Bayern 2024, Beste Regie, Aaron ArensFirst Steps 2024: Götz-George-Nachwuchspreis für beste Schauspielerin an Julia WindischbauerVGF-Nachwuchsproduzent*innenpreis 2024 für Aaron ArensBayerischer Filmpreis 2024, bester Nachwuchsfilm für Aaron ArensTalentförderung beim BRTalentförderung hat beim Bayerischen Rundfunk eine lange Tradition. Der Programmbereich Spiel-Film-Serie beteiligt sich mit einer eigenen Debüt-Redaktion seit vielen Jahren an Nachwuchs- und Hochschul-Filmen. Fünfmal im Jahr zeigt das BR Fernsehen auch Kurzfilmnächte zu einem bestimmten Thema und bietet damit jungen Talenten eine öffentliche Plattform. Alle Filme der Kurzfilmnächte sind in der ARD Mediathek abrufbar. Ebenso sind die Langfilme des ARD Debüt in der ARD Mediathek zu sehen.Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.deFotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.deSichtung für akkreditierte BerichterstattendeBR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.phpPresseservice Das Erste: https://presse.daserste.deTrailer in der ARD Mediathek unter diesem LinkPressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6260765