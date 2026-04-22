Die durch US-Präsident Trump ausgerufene Verlängerung der Waffenruhe ließ die Aktienmärkte durchatmen. Einmal mehr überraschte der US-Präsident. Überzog er den Iran noch unmittelbar vor dem Ende der Waffenruhe mit handfesten Drohungen, gab er sich bei Verkündung der Waffenruhe vergleichsweise zahm.Das ganze Vorgehen bietet einen großen Interpretationsspielraum. Läuft der Militärschlag gegen den Iran doch nicht nach Plan? Wie dem auch sei. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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