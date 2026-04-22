Im schwedischen Stammwerk Torslanda unweit von Göteborg ist die Produktion des vollelektrischen Mittelklasse-SUV angelaufen. Die ersten Fahrzeuge rollen im Frühsommer zu den Kunden. Vorgestellt hatten die Schweden das elektrische Mittelklasse-SUV wie berichtet im Januar. Das wichtigste in Kürze: Der EX60 basiert als erstes Modell auf der von Volvo entwickelten SPA3, einer 800-Volt-Architektur für Elektroautos. Den EX60 gibt es zum start in drei Versionen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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