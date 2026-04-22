Schnellecke Logistics hat an seiner Unternehmenszentrale in Wolfsburg die ersten beiden vollelektrischen MAN eTGX übernommen. Insgesamt plant das Unternehmen die Integration von 20 Einheiten dieses E-Lkw-Modells. Ergänzend bereitet das Unternehmen den Aufbau eigener Ladeinfrastruktur vor. Schnellecke Logistics will binnen eineinhalb Jahren auf eine große E-Flotte kommen: Die ersten zehn Fahrzeuge sollen noch bis Ende 2026 in Betrieb gehen, die weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net