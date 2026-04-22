© Foto: Uncredited - EquinorDie Erfahrungen nach den ersten beiden Wochen des Österreich-Modells zeigen, dass die erwarteten deutlichen Einsparungen bislang ausgeblieben sind und die Preise weiterhin massiv schwanken.Der Schock an der Zapfsäule sitzt tief, die Preise steigen hoch. Und auch die bisherige Maßnahme der Bundesregierung, nur die einmalige Spritpreiserhöhung täglich zu erlauben (Österreich-Modell), hat nicht zum erwünschten Effekt geführt, im Gegenteil: Der Benzinpreis ist durch diese Regelung noch teuer geworden, wie jetzt aktuelle Zahlen des ADAC belegen. Seit der Einführung der Regel am 01. April klettere der Spritpreis unbeeindruckt und erreichte am 07. April sogar neue Höchststände: So zahlte der …Den vollständigen Artikel lesen
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