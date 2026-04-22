"Der Aktionärsbrief"

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Der Umsatz sank in Q1 organisch um 4,6 % auf 2,48 Mrd. €, während der Markt nur von - 3,1 % ausgegangen war. Im Segment Consumer ging der Umsatz organisch um 4,7 % auf 2,08 Mrd. € zurück. Belastend war vor allem Nivea mit einem Rückgang von 7 % und La Prairie mit - 14,9 %. Dagegen wuchs die Derma-Sparte mit Eucerin und Aquaphor um 8,2 %. Trotz des schwachen Starts bestätigt Beiersdorf die Jahresziele. Erwartet wird weiter ein Konzernumsatz auf Vorjahresniveau bis leicht wachsend. Das gilt auch für beide Segmente. Die bereinigte EBIT-Marge soll im Konzern und in beiden Bereichen leicht unter dem Vorjahr liegen. Immerhin: Q1 war zwar schwächer als erwartet, aber Beiersdorf setzt auf eine Stabilisierung im Jahresverlauf.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 17.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Straße von Hormus bleibt die entscheidende Stellschraube- JPMorgan korrigiert Prognose für den S&P 500- TKH GROUP mit Aufspaltungsfantasie- Gewinner der maritimen Energiewende unter der LupeBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info