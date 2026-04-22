München (ots) -Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag hat in dieser Woche im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2026/2027 die Einzelpläne für die Bereiche Bauen, Wohnen und Verkehr sowie Umwelt und Verbraucherschutz verabschiedet. Bayern hält beim Wohnungsbau Kurs: Die staatliche Wohnraumförderung wird mit einem Gesamtbewilligungsrahmen von rund 1,3 Mrd. EUR pro Jahr auf hohem Niveau verstetigt. Zusätzlich stellt der Bund über sein Sondervermögen eine "Wohnraummilliarde" für den kommunalen Wohnungsbau bereit. Die Städtebauförderung wächst 2026 auf rund 349 Millionen Euro und 353 Millionen Euro im darauffolgenden Jahr. Im Verkehrsbereich stehen insgesamt eine Milliarde Euro für den Bau und den Erhalt von Staatsstraßen bereit, der Schienenpersonennahverkehr wird auf rund 2,5 Milliarden Euro in 2026 ausgebaut und der Radverkehr mit über 40 Millionen Euro jährlich gefördert.Dazu Jürgen Baumgärtner, baupolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion: "Bezahlbarer Wohnraum ist eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. Mit der Wohnraummilliarde des Bundes, der Verstetigung unserer Förderung und dem Neubauprogramm der BayernHeim setzen wir genau dort an, wo die Menschen uns brauchen. Gleichzeitig investieren wir massiv in unsere Straßen, Brücken und den öffentlichen Nahverkehr - das ist gelebte Daseinsvorsorge für alle Regionen Bayerns."Im Umweltbereich setzt der Doppelhaushalt auf nachhaltige Investitionen in Natur-, Hochwasser- und Klimaschutz. Für Naturschutz und Landschaftspflege - darunter Moorrenaturierung, Vertragsnaturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen - werden zusätzliche 10 Millionen Euro pro Jahr bereitgestellt. Für Hochwasserschutzmaßnahmen stehen aus dem Bundessondervermögen jeweils bis zu 65 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Kommunen erhalten weitere 50 Millionen Euro jährlich mehr für die Sanierung von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen. Ergänzt wird das Paket durch Mittel für Landesgartenschauen sowie den Verbraucherschutz.Alexander Flierl, umweltpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion betont: "Anstatt Lippenbekenntnissen setzen wir auf gelebte Verantwortung für Natur, Umwelt und den Erhalt der Schöpfung. Mit mehr Geld für kooperativen Naturschutz, Hochwasserschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen zeigen wir: Bayern schützt seine Heimat - für die Menschen, die hier leben, und für die Generationen, die nach uns kommen."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6260793