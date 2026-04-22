Apple (AAPL): Zündet die Ternus-KI den Turbo?

Die Bullen blasen zum Angriff auf die 300 USD!

Rückblick

2025 ging es für die Aktie des iPhone-Herstellers steil nach oben. Aktuell zeigt der Chart von Apple eine klassische Konsolidierungsphase, die nun vor einer Entscheidung steht.

Apple-Aktie: Chart vom 22.04.2026, Kürzel: AAPL, Kurs: 271.39 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir sehen eine fallende Widerstandslinie, die die Hochpunkte seit Ende 2025 verbindet. Der Kurs hat diese Linie aktuell erreicht. Notierungen über 274 USD würden ein Kaufsignal auslösen. Nach dem Rekordhoch wäre das nächste logische Ziel der Bullen die runde 300-USD-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Steigt der Kurs kurz über die Widerstandslinie und findet dort keine Anschlusskäufer, hätten wir es mit einem Fehlausbruch zu tun. Das bärische Signal wird aktiviert, wenn wir Schlusskurse unter dem jüngsten Pivotal-Tief bei rund 265 USD sehen.

Meinung

Apple befindet sich in einer historischen Phase. John Ternus hat das Ruder von Tim Cook übernommen. Der Markt wettet darauf, dass Ternus als ehemaliger Hardware-Chef den Fokus noch stärker auf "AI-powered Hardware" legt. In wenigen Tagen stehen die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal an. Analysten sind optimistisch. Besonders das iPhone 17 und das starke Wachstum im Services-Bereich treiben die Fantasie. Apple setzt sich von der Konkurrenz ab, indem sie KI-Modelle (wie Google Gemini) tief ins System integrieren, aber den Fokus auf lokale Hardware-Verarbeitung legen, um den Datenschutz zu wahren. Das kurbelt den Hardware-Upgrade-Zyklus massiv an.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.91 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.43 Mrd. USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AAPL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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