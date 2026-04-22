NurExone legt Zahlen vor - und treibt seine Schlüsseltechnologie weiter voran

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NurExone Biologic Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf exosomenbasierte regenerative Therapien für das zentrale Nervensystem, hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht und zugleich ein umfassendes Unternehmensupdate gegeben. Im Zentrum steht weiterhin das Leitprogramm ExoPTEN, das für akute Rückenmarksverletzungen und Schädigungen des Sehnervs entwickelt wird. Darüber hinaus sieht das Unternehmen Potenzial in weiteren Indikationen wie traumatischen Hirnverletzungen und Schäden des Gesichtsnervs.

Die geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2025 und 2024 sowie die begleitende Management Discussion and Analysis sind über die Unternehmenswebsite und das SEDAR+-Profil abrufbar.

Fortschritte in der Entwicklung und strategische Weichenstellungen

Im Jahr 2025 arbeitete NurExone konsequent an der Weiterentwicklung seiner ExoPTEN-Therapie. Das Unternehmen verfeinerte präklinische Daten und reagierte auf Rückmeldungen der US-Gesundheitsbehörde FDA. Parallel wurden zentrale Meilensteine auf dem Weg zur Einreichung eines IND-Antrags vorangetrieben. Neue präklinische Ergebnisse untermauerten das therapeutische Potenzial, während Arbeiten an Dosierung, Herstellung und Produktcharakterisierung weiterliefen. Diese Schritte bilden die Basis für regulatorische Prüfungen und erste klinische Studien am Menschen.

Ein wichtiger strategischer Schritt war die Gründung der US-Tochter Exo-Top Inc. Anfang Februar 2025. In Kombination mit dem Erwerb einer proprietären Master Cell Bank stärkt dieser Schritt die Fähigkeit zur unabhängigen Produktion hochwertiger Exosomen und schafft die Grundlage für eine zukünftige kommerzielle Versorgung.

Auch finanziell stellte sich das Unternehmen breiter auf. Über mehrere Kapitalmaßnahmen hinweg erzielte NurExone im Jahr 2025 einen Bruttoerlös von rund 5,9 Mio. US-Dollar. Diese Mittel flossen in die Weiterentwicklung der Pipeline und den operativen Ausbau.

Kapitalmaßnahmen sichern Handlungsspielraum

Die Finanzierung setzte sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Im Januar 2025 platzierte das Unternehmen Einheiten zu 0,56 CAD und erzielte rund 333.000 US-Dollar. Es folgte im April eine weitere Platzierung mit einem Volumen von etwa 1,6 Mio. US-Dollar zu 0,65 CAD je Einheit.

Im August und September wurden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 568.000 US-Dollar beziehungsweise 457.000 US-Dollar aufgenommen. Ergänzt wurde dies durch umfangreiche Optionsschein-Ausübungen, die insgesamt etwa 2,95 Mio. US-Dollar einbrachten.

Parallel dazu vollzog NurExone im April 2025 die Fortführung des Unternehmenssitzes von Alberta nach Ontario. Damit unterliegt das Unternehmen nun dem Business Corporations Act (Ontario).

Nach dem Jahresende trieb NurExone zudem seine US-Strategie weiter voran. Exo-Top spielt dabei eine zentrale Rolle, gestützt durch eine interne Unterlizenzvereinbarung sowie eine Absichtserklärung mit BioXtek Inc., die auf den Ausbau von Produktion und potenzieller Kommerzialisierung abzielt.

Partnerschaften und operative Struktur im Fokus

Im April 2026 unterzeichnete Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung mit BioXtek, einem Biotechnologieunternehmen aus Florida. Ziel ist es, eine mögliche Partnerschaft für Herstellung und Vermarktung von Exosomen zu prüfen. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für Gespräche über GMP-Produktion in den USA, klinische Versorgung und potenzielle Kommerzialisierung.

Dabei sollen die Stärken beider Seiten kombiniert werden: die Master Cell Bank und Produktionskompetenz von Exo-Top sowie die GMP-Infrastruktur von BioXtek. Die Vereinbarung ist jedoch unverbindlich und steht unter Vorbehalt weiterer Prüfungen und Genehmigungen.

Bereits im März 2026 regelte eine interne Unterlizenzvereinbarung die Rechte zwischen Exo-Top und NurExone Biologic Ltd. Diese basiert auf einer bestehenden Technologielizenz mit Forschungseinrichtungen in Israel. Die Vereinbarung ermöglicht Exo-Top, die US-Produktion und klinische Entwicklung gezielt zu unterstützen, ohne zusätzliche Lizenzkosten über bestehende Verpflichtungen hinaus.

Ein weiteres Update: Das Unternehmen wird kein Engagement mit dem Investor Brand Network eingehen.

Ausblick: Übergang in die klinische Phase im Blick

Für 2026 setzt NurExone klare Prioritäten. Im Fokus stehen der Abschluss IND-relevanter Studien, die enge Abstimmung mit Regulierungsbehörden sowie der Start erster klinischer Studien am Menschen.

Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Präsenz in den USA weiter aus. Exo-Top soll GMP-konforme Produktionskapazitäten entwickeln, während Gespräche mit BioXtek vorangetrieben werden. Zudem prüft NurExone erste kommerzielle Ansätze für Exosomenprodukte.

Das Unternehmen betont, dass im Jahr 2025 gezielt an entscheidenden Schritten gearbeitet wurde, um Risiken bei der Weiterentwicklung von ExoPTEN in Richtung klinischer Entwicklung zu reduzieren. Dazu zählten die Verfeinerung des präklinischen und regulatorischen Pakets, Fortschritte in den Bereichen Chemie, Herstellung und Kontrollen sowie der Ausbau der operativen US-Strategie und der Finanzposition.

Zudem wird hervorgehoben, dass das Finanzmanagement und die Kapitalmaßnahmen in Höhe von rund 5,9 Mio. US-Dollar die notwendigen Ressourcen bereitgestellt haben, um strategische Prioritäten voranzutreiben. In Kombination mit der US-Strategie über Exo-Top sieht sich das Unternehmen in der Lage, wichtige Entwicklungsmeilensteine zu erreichen und Programme in Richtung klinischer Studien weiterzuentwickeln.

Zahlenwerk: Steigende Investitionen, wachsende Liquidität

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich 2025 auf 2,64 Mio. US-Dollar nach 1,87 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Im vierten Quartal lagen sie bei 0,62 Mio. US-Dollar. Der Anstieg spiegelt höhere Investitionen in präklinische Arbeiten und regulatorische Vorbereitung wider.

Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen auf 3,69 Mio. US-Dollar, verglichen mit 3,14 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Im vierten Quartal gingen sie jedoch auf 0,72 Mio. US-Dollar zurück, was auf ein kontrolliertes Kostenmanagement bei gleichzeitigem Wachstum hindeutet.

Die Nettofinanzaufwendungen lagen 2025 bei 0,06 Mio. US-Dollar. Der Nettoverlust erhöhte sich auf 6,38 Mio. US-Dollar nach 5,04 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Im vierten Quartal reduzierte sich der Verlust leicht auf 1,40 Mio. US-Dollar.

Deutlich verbessert zeigt sich die Liquidität: Zum Jahresende verfügte NurExone über 2,14 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln, gegenüber 0,70 Mio. US-Dollar ein Jahr zuvor. Treiber waren vor allem Optionsschein-Ausübungen und Kapitalmaßnahmen.

Das Unternehmen bleibt in der Entwicklungsphase und erzielt noch keine Umsätze. Der kumulierte Verlust belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 25,48 Mio. US-Dollar.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-biologic-inc-gibt-die-finanzergebnisse-fuer-das-vierte-quartal-und-das-gesamtjahr-2025-bekannt-und-liefert-ein-unternehmensupdate/5111567/

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