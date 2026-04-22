Wichtige Fakten

Über 70 der Unternehmen stützen sich nach wie vor hauptsächlich auf den Tagesabschlussabgleich, während 53 zeitliche Abweichungen und Dateninkonsistenzen als Hauptursachen für Abweichungen nennen.

59 der Teilnehmer nannten die Abhängigkeit von externen Daten als Hauptrisiko, während 47 interne Inkonsistenzen hervorhoben. Und 41 haben mit unvollständigen oder unzureichend angereicherten Daten zu kämpfen.

69 beschreiben ihr T+1-Modell als teilweise angepasst und noch in der Entwicklung befindlich. 41 geben hingegen an, dass T+1 die Datenqualität zu einer entscheidenden Priorität gemacht hat.

Smartstream, der bewährte Anbieter von Datenlösungen für führende globale Finanzinstitute und Unternehmen, gibt heute neue Erkenntnisse aus seinem aktuellen Branchenforschungsbericht Smart Reconciliations: The Buy-Side Perspective bekannt, der die strukturellen Veränderungen hervorhebt, die die Abstimmung, Kontrolle und das operative Vertrauen in Buy-Side-Unternehmen transformieren.

Basierend auf Erkenntnissen aus einem Roundtable mit leitenden Führungskräften aus dem operativen Bereich von Vermögensverwaltungs- und Investmentfirmen identifiziert der Bericht fünf entscheidende Realitäten, die Abstimmungsstrategien neu gestalten. Trotz des weit verbreiteten Bewusstseins für steigende operative Risiken sind viele Unternehmen nach wie vor durch fragmentierte, reaktive und auf Altsystemen basierende Modelle eingeschränkt.

Die Abstimmung auf der Buy-Side durchläuft einen grundlegenden Wandel, der durch die Expansion in verschiedene Anlageklassen, verkürzte Abwicklungszyklen wie T+1, zunehmende regulatorische Kontrollen und die wachsende Abhängigkeit von Drittanbietern vorangetrieben wird. Diese Faktoren decken die Grenzen traditioneller, auf Batch-Verarbeitung basierender Ansätze auf.

Die Untersuchung zeigt, dass über 70 der Buy-Side-Unternehmen sich in erster Linie auf den Tagesabschluss verlassen, während 53 zeitliche Abweichungen und Dateninkonsistenzen als Hauptursachen für Abweichungen nennen. Datenqualität und -verfügbarkeit bleiben die größten Einzelhindernisse für eine effektive Intraday-Kontrolle.

Die fünf Realitäten, die die Abstimmung auf der Buy-Side prägen:

1. Das Risiko der Datenintegrität reicht über das Unternehmen hinaus

Unternehmen stehen vor ihren größten Datenherausforderungen in einem komplexen Ökosystem aus Verwahrstellen, Brokern und Administratoren. 59 der Teilnehmer identifizierten Abhängigkeiten von externen Daten als das Hauptrisiko, während 47 interne Inkonsistenzen hervorhoben. Unvollständige und unzureichend angereicherte Daten verstärken den Druck auf die Abstimmung weiter und wirken sich direkt auf Liquiditätsentscheidungen, die Genauigkeit des Nettoinventarwerts, die aufsichtsrechtliche Berichterstattung und das Vertrauen der Kunden aus.

2. Die T+1-Abwicklung ist ein systemischer Stresstest

Die Umstellung auf T+1 hat die Abstimmung zu einer zeitkritischen Kontrollfunktion gemacht. Während 69 der Banken von teilweise angepassten Modellen berichten, bestehen weiterhin erhebliche Lücken bei der Intraday-Transparenz und der Behebung von Ausnahmen. Die Folge ist ein erhöhtes operationelles Risiko, insbesondere im Bereich der Refinanzierung und des Liquiditätsmanagements.

3. Batch-Abstimmungen reichen nicht mehr aus

Traditionelle Batch-Prozesse sind zunehmend nicht mehr auf die heutige Transaktionskomplexität und Abwicklungsgeschwindigkeit abgestimmt. Nur 18 der Unternehmen verfügen über Kontrollen in Echtzeit oder im Tagesverlauf, wodurch die Mehrheit Risiken in der Endphase und verkürzten Zeitfenstern für Korrekturen ausgesetzt ist. Und 53 berichten von zunehmenden Datenabweichungen.

4. Die Aufsicht über Drittanbieter bleibt fragmentiert

Mit zunehmender Abhängigkeit von externen Anbietern werden Rechenschaftspflicht und Transparenz immer undurchsichtiger. 44 der Unternehmen berichten von keiner wesentlichen Weiterentwicklung der Aufsichtsmodelle, während die Datenkonsistenz zwischen den Parteien die größte Herausforderung bleibt. Führende Unternehmen bewegen sich in Richtung unabhängiger Validierungsrahmen mit vollständiger Nachvollziehbarkeit und Governance.

5. Effizienzgewinne hängen von Daten, Automatisierung und KI ab

Automatisierung entwickelt sich zum Haupttreiber der Effizienz, wobei 62 der Unternehmen einer einzigen Quelle der Wahrheit Priorität einräumen. Eine nachhaltige Transformation erfordert jedoch mehr als nur die Überlagerung von Altsystemen mit Automatisierung. Unternehmen müssen zunächst Daten konsolidieren, normalisieren und anreichern, um den vollen Wert von KI-gesteuerter Abstimmung und Workflow-Optimierung zu erschließen.

Der Bericht hebt eine deutliche Verlagerung bei führenden Unternehmen hervor, Abstimmungen als "Always-on"-Kontrollschicht zu positionieren, anstatt als rückblickenden Checkpoint am Tagesende. Dieser Ansatz ermöglicht eine frühere Risikoerkennung, schnellere Entscheidungsfindung und eine stärkere operative Widerstandsfähigkeit.

Robin Hasson, Produktmanagement bei Smartstream, sagt: "Da Buy-Side-Unternehmen mit zunehmender Komplexität und engeren Zeitplänen zu kämpfen haben, wird die Fähigkeit, vertrauenswürdige Datenfundamente und Echtzeit-Kontrollrahmen zu etablieren, zu einem Wettbewerbsvorteil. Unser Bericht unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Abstimmungsstrategien zu modernisieren, um den Anforderungen einer sich rasch wandelnden Finanzlandschaft gerecht zu werden."

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