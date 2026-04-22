© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAINavitas Semiconductor schießt um fast 100 Prozent nach oben, angetrieben von KI-Fantasie und einem Short Squeeze. Seit Anfang April hält ein weiterer Schaufelhersteller für den KI-Boom die Wall Street in Atem. Navitas Semiconductor gilt als Pionier im Bereich der sogenannten Wide-Bandgap-Halbleiter. Die Schaltkreise des Unternehmens sorgen dafür, dass Strom effizienter und schneller geschaltet wird. Das ermöglicht extrem kleine und leistungsstarke Ladegeräte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen spezielle Stromversorgungslösungen für moderne KI-Server. Dieses Geschäftsfeld beflügelt offenbar derzeit die Fantasie der Anleger. Denn wer auch immer das KI-Rennen gewinnt, braucht effiziente …Den vollständigen Artikel lesen
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