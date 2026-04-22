Der Software-Konzern MicroStrategy untermauert am Mittwoch seine Vormachtstellung im Kryptosektor. Während der Gesamtmarkt mit makroökonomischen Unsicherheiten kämpft, springt die Aktie des Unternehmens um knapp 10 % nach oben. Der Grund ist eine beispiellose Kaufwelle: Durch ein neues Finanzinstrument (STRC-Vorzugsaktien) hat das Unternehmen im laufenden Jahr bereits zehnmal mehr Bitcoin akkumuliert als alle US-Spot-ETFs zusammen.STRC: Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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