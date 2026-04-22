FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start an seine Vortagesverluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1733 (Dienstag: 1,1767) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8523 (0,8498) Euro.

Im Blick bleibt der Nahost-Krieg. Während US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt hatte, war eine Reise von Vizepräsident JD Vance nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt worden, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. "Die Lage bleibt somit festgefahren", kommentierten Analysten der Dekabank.

Gegen Mittag verunsicherte die Meldung, dass Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht hatten. In einer von der Nachrichtenagentur Fars verbreiteten Nachricht hieß es zur Begründung, die Revolutionsgarden hätten ihre "regelwidrige" Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestoppt. Auch die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) hatte am Mittwoch über Vorfälle in den Gewässern vor dem Iran berichtet.

Aktuelle Konjunkturdaten trugen ebenfalls zu dem trüben Bild bei. Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im April deutlich stärker verschlechtert als befürchtet. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt.

Bereits im März war der Indikator für das Konsumklima abgesackt. "Die Haushalte sind in den letzten Wochen noch besorgter über ihre wirtschaftliche Lage geworden - und das trotz einer Erholung an den Aktienmärkten und eines Rückgangs der Erdgaspreise", schrieb Andrew Kenningham, Chef-Volkswirt für Europa bei Capital Economics.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86903 (0,87035) britische Pfund, 186,81 (187,14) japanische Yen und 0,9175 (0,9172) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.739 Dollar. Das waren rund 19 Dollar mehr als am Vortag./la/he