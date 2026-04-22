Die neueste Staffel von "This Being Human" beleuchtet Kunst und Kultur, Identität und gemeinsame Werte anhand weltweiter Gespräche mit Künstlern und Kulturdiskutanten

Der mit Spannung erwartete Start der 5. Staffel von This Being Human markiert ein dynamisches neues Kapitel für den gefeierten Podcast des Aga Khan Museums, der sowohl seine Reichweite als auch seine Erzählweise erweitert. Moderiert wird die neue Staffel nun von der ehemaligen Journalistin und Kulturförderin Mai Habib. Sie entführt die Zuhörer in fesselnde Dialoge mit Künstlern und Vordenkern, deren Arbeit eine globale Perspektive auf Kunst und Kultur, Identität sowie neue und drängende Ideen bietet, die die Menschheit heute prägen.

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This Being Human Podcast Logo, Courtesy of the Aga Khan Museum

Aufbauend auf einer beeindruckenden Bilanz von mehr als 100 Episoden in den vergangenen vier Staffeln wird sich This Being Human erstmals zu einem audiovisuellen Erlebnis entwickeln. Jede der 12 Episoden wird gefilmt und neben allen großen Podcast-Plattformen auch auf YouTube veröffentlicht, wodurch das Publikum zu einer intensiveren Begegnung mit den Stimmen eingeladen wird, die diese Gespräche prägen. Das neue Format erweitert die Auseinandersetzung der Serie mit gelebter Erfahrung, Kreativität und Verbindungen zwischen den Kulturen.

Mit Künstlern und Mitwirkenden, die Verbindungen zum Museum haben, rückt die 5. Staffel Stimmen wie die von Gary Kamemoto, Chefarchitekt bei Maki and Associates, dem Büro hinter dem architektonischen Entwurf des Museums, Dr. Christiane Gruber, Professorin für Islamische Kunst an der University of Michigan, und Ohida Khandakar, einer bildenden Künstlerin und Filmemacherin, in den Vordergrund jede von ihnen bietet einzigartige Perspektiven, die sich über Disziplinen wie Architektur, Wissenschaft und visuelle Kultur erstrecken.

In dieser Staffel wird zudem eine neue redaktionelle Partnerschaft mit The Walrus vorgestellt, einer der führenden kanadischen Publikationen, die sich Ideen, Kultur und dem öffentlichen Diskurs widmet.

"This Being Human hat sich zu einer bedeutenden Plattform für globale Gespräche über Kunst, Kreativität und die Art und Weise entwickelt, wie Kultur unsere Sicht auf uns selbst und einander prägt", sagte Dr. Sascha Priewe, Direktor für Sammlungen und öffentliche Programme am Aga Khan Museum. "Mit Mai Habib als Moderatorin und der Einführung eines audiovisuellen Formats baut die 5. Staffel auf den ersten vier Staffeln auf und bringt das Publikum näher an die Stimmen und Lebenserfahrungen heran, die unsere gemeinsame Menschlichkeit definieren, während gleichzeitig die Rolle des Museums als Ort des interkulturellen Dialogs ausgebaut wird."

This Being Human ist auf den wichtigsten Podcast-Plattformen verfügbar, darunter Spotify und Apple Podcasts. Die erste Folge der 5. Staffel erscheint am 28. April, neue Folgen werden monatlich veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie unter agakhanmuseum.org/thisbeinghuman.

Über das Aga Khan Museum

Das Aga Khan Museum in Toronto, Kanada, wurde vom Aga Khan Trust for Culture (AKTC) gegründet und aufgebaut, einer Einrichtung des Aga Khan Development Network (AKDN). Durch Dauer- und Wechselausstellungen, Bildungsangebote und darstellende Künste hat sich das Museum zum Ziel gesetzt, durch die Kunst Staunen, Neugier und Verständnis für muslimische Kulturen und deren Verbindung zu anderen Kulturen zu wecken. Das vom Architekten Fumihiko Maki entworfene Museum teilt sich ein 6,8 Hektar großes Gelände mit dem Ismaili Centre in Toronto, das vom Architekten Charles Correa entworfen wurde. Der umliegende Landschaftspark wurde vom Landschaftsarchitekten Vladimir Djurovic gestaltet.

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