Europa hat bei der Energiepolitik wertvolle Jahre verloren, warnt Martin Lück, Chefanlagestratege bei Franklin Templeton, bei wO TV.Nationale Interessen hätten gemeinsame Strategien blockiert, so Lück. Das habe Folgen für Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Kapitalmärkte. Doch gerade aus dieser Schieflage könnten neuen Chancen enstehen - auch für Anleger. Lück verweist auf die frühere Abhängigkeit von russischem Gas, stockenden Ausbau erneuerbarer Energien und verpasste Industriechancen. Während Europa zögerte, habe sich China bei Solartechnik und Windkraft eine dominierende Marktstellung aufgebaut. Nach Einschätzung des Strategen stammen inzwischen mehr als 95 Prozent der …Den vollständigen Artikel lesen
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