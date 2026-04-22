PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch vor dem Hintergrund der unklaren Situation im Iran-Krieg nachgeben. US-Präsident Donald Trump hatte die Waffenruhe mit dem Iran in der Nacht zwar überraschend verlängert, die Blockade der iranischen Häfen geht aber weiter. "Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht", sagte Christian Henke, Analyst vom Broker IG Markets. Die Ölpreise legten im Tagesverlauf zu.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel 0,41 Prozent tiefer bei 5.906,22 Punkten, was den niedrigsten Stand seit mehr als einer Woche bedeutete. Außerhalb des Euroraums gab der schweizerische SMI um 0,51 Prozent auf 13.067,63 Zähler nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,21 Prozent auf 10.476,46 Punkte.

Während die europäischen Börsen Verluste verzeichneten, legten die Märkte in New York zu. Der Nasdaq 100 stellte am Mittwoch gar erneut einen Rekord auf. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets preisen die Anleger ein, dass die europäische Wirtschaft von den gestiegenen Energiepreisen stärker getroffen werde als die der USA. Dort greifen die Anleger derzeit wieder verstärkt bei Technologiewerten zu./tih/he

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