© Foto: Michael Kappeler/dpaWährend die USA unter steigenden Zinsen ächzen und immer mehr Rendite auf ihre Treasuries zahlen müssen, bricht China Rekorde mit Niedrigzins-Anleihen. Das gibt dem Yuan Rückenwind.Während die USA und Europa mit hoher Inflation und einer drohenden Schuldenspirale kämpfen, vollzieht sich im Fernen Osten eine stille Verlagerung des globalen Finanzgefüges. China nutzt die aktuelle Schwächephase westlicher Rentenmärkte, um seinen Einfluss auszuweiten. Mit einer Riesen-Emission von Staatsanleihen in Hongkong sendet Peking ein klares Signal: Der Yuan positioniert sich als stabiler, kalkulierbarer Hafen in einem stürmischen Dollar-Umfeld. Mit einem Volumen von 15,5 Milliarden Yuan (ca. 1,93 …Den vollständigen Artikel lesen
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