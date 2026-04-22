Die private Altersvorsorgereform steht ins Haus - und sorgt für Unruhe in der Versicherungsbranche. Der GDV hat ein Positionspapier mit deutlichen Worten in Richtung Berlin veröffentlicht. Darin fordert der Verband klare Wettbewerbsregeln im Rahmen des staatlichen Standardprodukts. In der Versicherungsbranche brodelt es - kein Wunder, denn sie erhält bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge Konkurrenz. Und zwar nicht nur vonseiten der Investmentbranche, die jetzt auch staatlich geförderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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