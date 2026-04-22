Die Europcar Mobility Group hat eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung mit MIC Co., Ltd. unterzeichnet, dem Betreiber des flächendeckenden japanischen Netzwerks Niconico Rent-A-Car. Mit dieser richtungsweisenden Vereinbarung geht die Europcar Mobility Group ihre erste exklusive Partnerschaft auf dem japanischen Markt ein, um der wachsenden Zahl internationaler Reisender in der Region nahtlose Mobilitätslösungen anzubieten.

Verbesserung des Angebots an internationale Reisende

Seit 10. April 2026 können Kunden über die globale Buchungsplattform von Europcar Mietwagen an den von Niconico Rent-A-Car betriebenen Flughafenstandorten buchen. Dadurch können ausländische Reisende ihren Mietwagen in Japan bereits aus dem Ausland über eine vertraute Benutzeroberfläche reservieren. So werden übliche Buchungshürden beseitigt und das gesamte Reiseerlebnis verbessert. Bisher ist der Service an den wichtigsten Verkehrsdrehkreuzen verfügbar:

Großflughäfen: Haneda, Narita, New Chitose, Fukuoka, Kagoshima, Nagasaki und Kumamoto

Haneda, Narita, New Chitose, Fukuoka, Kagoshima, Nagasaki und Kumamoto Wichtige Verkehrsknotenpunkte: Shin-Yokohama Station und Kansai Airport Rinku Town Station

Lösungen für die Herausforderungen der Anschlussmobilität

Da sich der internationale Tourismus in Japan zunehmend auf die Regionen verlagert, ist die Nachfrage nach Angeboten für die Weiterreise von großen Verkehrsknotenpunkten zum jeweiligen Zielort stark gestiegen. Zwar bieten Mietwagen die notwendige Flexibilität, um diese Regionen zu erkunden, internationale Reisende sehen sich jedoch häufig mit Sprachbarrieren und komplizierten Buchungsprozessen konfrontiert. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird die MIC Co., Ltd. mehrere Initiativen an bestimmten Standorten umsetzen:

Mehrsprachige Unterstützung: Einsatz von Übersetzungsgeräten und mehrsprachigem Personal

Einsatz von Übersetzungsgeräten und mehrsprachigem Personal Verbessertes Informationsangebot: Bereitstellung leicht verständlicher Gebrauchsanweisungen und Versicherungsinformationen, die speziell auf ausländische Reisende abgestimmt sind

Bereitstellung leicht verständlicher Gebrauchsanweisungen und Versicherungsinformationen, die speziell auf ausländische Reisende abgestimmt sind Optimierte Logistik: Mehr Komfort beim Abholen und Absetzen an Flughäfen und in wichtigen Touristikgebieten

Mark Lister, Director of International Partner Development, Europcar Mobility Group, erklärt:

"Wir freuen uns sehr, MIC Co., Ltd. als unseren exklusiven Partner in Japan begrüßen zu dürfen. Niconico Rent-A-Car betreibt ein starkes Netz an Standorten und ist an allen wichtigen japanischen Flughäfen und Verkehrsknotenpunkten vertreten. Ihre Erfolgsbilanz und ihr Know-how machen sie zum idealen Partner für die Betreuung der Europcar-Kunden vor Ort in einem Umfeld wachsender internationaler Nachfrage."

Nobuo Masuda, Representative Director von MIC Co. Ltd, fügt an:

"Durch die Bündelung unserer langjährigen operativen Erfahrung mit der globalen Buchungsplattform von Europcar werden wir Reisenden, die Japan besuchen, leichter zugängliche und zuverlässige Mobilitätsoptionen bieten. Mit Blick nach vorn werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, die Mobilität in der Region zu verbessern und der steigenden Nachfrage im Tourismussektor gerecht zu werden."

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein weltweit tätiges Mobilitätsunternehmen mit mehr als 75 Jahren Erfahrung im Segment Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa.

"Wir gestalten Mobilität neu" dafür stehen wir ein. Mehr denn je engagieren wir uns für einfache, nahtlose und innovative Lösungen, die Mobilität unkompliziert, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Zu diesem Zweck bieten wir Privatkunden und Unternehmen eine breite Palette an Mietwagen- und Transportervermietungsdiensten an, sei es für Stunden, Tage, Wochen oder länger, nach Bedarf oder im Abonnement. Dabei können wir auf eine große und vielfältige Flotte zurückgreifen.

Unsere Marken sind auf verschiedene Anforderungen, Anwendungsfälle und Erwartungen zugeschnitten: Europcar ein führender Anbieter von Mietwagen und leichten Nutzfahrzeugen -, Goldcar ein Wegbereiter für kostengünstige Mietwagenangebote in Europa -, sowie Fox-Rent-A-Car einer der wichtigsten Akteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt mit einer Positionierung als Preis-Leistungs-Anbieter.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das zentrale Anliegen unserer Unternehmensgruppe mit mehr als 8.000 Beschäftigten überall dort, wo wir über unser starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften sowie Franchisenehmer und Kooperationspartner) unsere Mobilitätslösungen bereitstellen.

Weitere Informationen: www.europcar-mobility-group.com

Über MIC Co., Ltd. Niconico Rent-A-Car

MIC wurde 1986 gegründet und betreibt Niconico Rent-A-Car, einen der größten Autovermieter Japans mit landesweit mehr als 1.450 Standorten. Etwa 20 ihrer Kunden in den vom Unternehmen betriebenen Flughafenfilialen sind schon heute internationale Besucher.

Weitere Informationen: https://www.mic-info.co.jp

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