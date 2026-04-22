© Foto: DALL*EBangkok streicht nicht dringende Ausgaben in Milliardenhöhe. Chinesische Airlines reduzieren internationale Flüge. Der Sommer-Tourismus bricht ein. Der Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise.Thailand reagiert auf den jüngsten Ölpreisschock infolge des Nahostkonflikts mit einem Sparkurs und einer Neuordnung seiner Staatsausgaben. Die Regierung von Premierminister Anutin Charnvirakul will das Defizitziel für das am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr 2027 bei 788 Milliarden Baht (rund 24,5 Milliarden US-Dollar) belassen. Im laufenden Jahr wird noch mit einem Defizit von 860 Milliarden Baht gerechnet. Um das Ziel zu erreichen, plant Bangkok laut Bloomberg Ausgabenkürzungen und Umschichtungen …Den vollständigen Artikel lesen
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