Concrete in Life -Foto des Jahres von den Philippinen gewinnt den Hauptpreis in Höhe von 10.000 US-Dollar

-Foto des Jahres von den Philippinen gewinnt den Hauptpreis in Höhe von 10.000 US-Dollar Über 20.000 Beiträge von professionellen Fotografen und Smartphone-Amateuren aus aller Welt

Beton ist nach Wasser das weltweit am häufigsten genutzte Material

Starke und eindrucksvolle Bilder aus aller Welt wurden zu den Gewinnern des globalen Fotowettbewerbs Concrete in Life 2025/26gekürt. Sie veranschaulichen, welche wichtige Rolle Beton im täglichen Leben, in der Infrastruktur, in den Städten und im Design spielt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260422592793/de/

CONCRETE BEAUTY AND DESIGN WINNER: Triangles by Marcel Van Balken, Antwerp, Belgium

Für den Wettbewerb, der jährlich von der Global Cement and Concrete Association (GCCA) organisiert wird, reichten Profi- und Amateurfotografen sowie Smartphone-Nutzer von allen Kontinenten mehr als 20.000 Beiträge ein. Der Wettbewerb soll hervorheben, wie Beton nicht nur unser modernes Leben prägt, sondern auch Augenblicke von Schönheit, Kreativität und menschlicher Verbundenheit schafft.

Thomas Guillot, Chief Executive der GCCA, sagte: "Die spektakulären Bilder, die dieses Jahr eingereicht wurden, vermitteln einen Eindruck davon, welchen positiven Einfluss Beton auf das Leben der Menschen in aller Welt hat manchmal praktisch, manchmal fast versteckt und manchmal sehr schön."

Die Auszeichnung "Concrete in Life"-Foto des Jahres 2025/26, verbunden mit dem Hauptpreis von 10.000 US-Dollar ging an Celbert Palaganas für sein Foto "Pillars Across the Sea" das in Cebu City (Philippinen) aufgenommen wurde. Es zeigt im Vordergrund grüne Küstenpflanzen, während sich dahinter der Cebu-Cordova Link Expressway, die längste Brücke auf den Philippinen, über den Horizont erstreckt, wodurch ein eindrucksvoller Kontrast zwischen Natur und Technik entsteht.

Celbert Palaganas sagte: "Ich fühle mich sehr geehrt und bin aufrichtig dankbar, Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs geworden zu sein. Was mich inspiriert hat, war der Kontrast, den ich in einem einzigen Moment wahrgenommen habe zwischen der Stärke und Beständigkeit des Betons, der sich oben erhebt, und der stillen Kraft der wachsenden Natur darunter. In diesem Rahmen habe ich keinen Konflikt, sondern Koexistenz gesehen, wo sich Technik und Natur denselben Raum teilen."

Wettbewerbsjuror Chris George, Content Director bei Digital Camera World, kommentierte das Gewinnerbild so: "Was für ein brillantes Bild mit großartiger Farbwiedergabe hier wird die volle bei einem Smartphone verfügbare Schärfentiefe genutzt, so dass die Pflanzen im Vordergrund ebenso scharf abgebildet werden wie die Brückenstruktur."

Neben dem Gesamtsieger wurden auch die Gewinner in vier weiteren Kategorien bekannt gegeben, die jeweils mit einem Preis in Höhe von 2.500 US-Dollar bedacht wurden. Ralph Emerson De Peralta wurde zum Gewinner in der Kategorie "Urban Concrete" für sein Foto "Dubai Rising" erklärt. Ein Foto vom MRT Rail Tunnel in Jakarta mit dem Titel "Hidden Connection", aufgenommen von Rafly Rinaldy, gewann in der Kategorie "Concrete Infrastructure". Naitao Li (???) sicherte sich den Sieg in der Kategorie "Concrete in Daily Life" für sein Foto "Time and Space Travellers" in Harbin (China). In der Kategorie "Beauty and Design" fiel die Wahl auf Marcel Van Balken für sein Foto "Triangles", aufgenommen in Antwerpen (Belgien).

Der mit 5.000 US-Dollar dotierte Publikumspreis, ging an Aung Chan Thar für sein Foto "Rhythm on Concrete", aufgenommen in Hanoi (Vietnam).

Herr Guillot fügte hinzu: "Beton sorgt für unsere lebenswichtige Infrastruktur wie Brücken, Schienenwege und Straßen, ebenso wie die Häuser, Büros und Schulen, die wir täglich nutzen. In diesem Wettbewerb können alle Teilnehmer zeigen, wie wichtig Beton für sie ist."

Alle Gewinner sowie Einzelheiten und Kommentare zu ihren Bildern, ferner 100 weitere Bilder, die in die engere Wahl gekommen sind, sowie eine Online-Galerie können betrachtet werden unter Concrete in Life 2025/26 Global Photography Competition: GCCA.

Hinweise für Redakteure:

Die Gewinnerbilder sind im Medien-Link hier zu finden.

Die gesamte engere Auswahlliste steht auf unserer Website zum Download bereit.

Sie können sich unser Video der Gewinner hier ansehen.

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