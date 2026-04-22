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Stabilus SE: Bereinigtes EBIT und bereinigte EBIT-Marge über Markterwartung und bereinigter Free Cashflow deutlich unter Vorjahresquartal und Vorquartal nach vorläufigen Zahlen für Q2 GJ2026



22.04.2026 / 19:01 CET/CEST

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Stabilus SE: Bereinigtes EBIT und bereinigte EBIT-Marge über Markterwartung und bereinigter Free Cashflow deutlich unter Vorjahresquartal und Vorquartal nach vorläufigen Zahlen für Q2 GJ2026 Koblenz, 22. April 2026 - Das bereinigte EBIT[1] der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Quartal zum 31. März 2026) beträgt basierend auf vorläufigen Zahlen 34,1 Mio. € und liegt damit um 3,1 Mio. € bzw. 10,0 % über der Markterwartung von 31,0 Mio. € (Vara-Research-Konsensschätzung vom 7. April 2026). Die bereinigte EBIT-Marge[1] für Q2 GJ2026 beträgt voraussichtlich 11,2 % gegenüber einer Markterwartung von 10,5 % (Vara-Research-Konsensschätzung vom 7. April 2026). Der bereinigte Free Cashflow[1] liegt mit 4,1 Mio. € voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresquartal von 18,1 Mio. € (Q2 GJ2025) sowie dem Vorquartalswert von 23,9 Mio. € (Q1 GJ2026). Ursächlich ist im Wesentlichen ein Aufbau des Net Working Capital im zweiten Quartal infolge einer zuletzt hohen Umsatzdynamik im März 2026 und eines damit einhergehenden Forderungsaufbaus. Stabilus geht aus heutiger Sicht davon aus, dass sich diese Effekte im weiteren Geschäftsjahresverlauf durch entsprechende Zahlungseingänge normalisieren werden. Der bereinigte Free Cashflow für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 lag mit 28,0 Mio. € über dem Vorjahreswert des ersten Halbjahres von 27,0 Mio. €. Der Umsatz der Stabilus SE betrug im Q2 GJ2026 auf Basis vorläufiger Zahlen 304,9 Mio. € (Q2 GJ2025: 338,0 Mio. €), was einem Rückgang von rund 9,8% entspricht (organisch -6,6%). Damit lag der Umsatz leicht über der Markterwartung von 295,2 Mio. € (Vara-Research-Konsensschätzung vom 7. April 2026). Vor diesem Hintergrund bestätigt Stabilus die Gesamtjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026: Umsatz: 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €

bereinigte EBIT-Marge: 10 % bis 12 %

bereinigter Free Cashflow: 80 Mio. € bis 110 Mio. €. Weitere Informationen veröffentlicht Stabilus im Rahmen der Berichterstattung zu Q2 GJ2026 am 4. Mai 2026. -------------------- [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT, bereinigte EBIT-Marge und bereinigter Free Cashflow in Stabilus-Finanzberichten, bspw. im Geschäftsbericht 2025, Seite 43 ff., 47 ff., 215 oder in der Quartalsmitteilung Q1 GJ2026, Seite 14 ff., 17 ff., 25 auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Ende der Ad-hoc-Mitteilung Investorenkontakt:

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