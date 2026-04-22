© Foto: Midjourney/wallstreet-onlineDie jüngste Aktienmarktrallye, die die Kurse auf Allzeithochs trieb, sei ein Aufwärtscrash, und die Bank of America mahnt die Anleger zur Vorsicht.Ein "Aufwärts-Crash" beschreibt einen plötzlichen Preisanstieg, der potenziell eine Blase bilden kann, da Händler in einem volatilen Markt unerwarteten Kursanstiegen hinterherjagen. Der Begriff wurde nach Beginn der Covid-Pandemie geprägt, um die rasante Erholung des Aktienmarktes im Jahr 2020 zu beschreiben. Auch das schwindelerregende Comeback der Märkte könnte man unter diesem Aspekt begutachten. Denn der Nasdaq Composite konnte letzte Woche seine längste Gewinnserie seit 1992 fortsetzen, satte 13 Tage in Folge mit Kursgewinnen. Und der S&P …Den vollständigen Artikel lesen
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