© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie meisten Anleger schauen nach New York, Peking, Frankfurt, Tokio oder Seoul. Den Kontinent Afrika haben bislang die wenigsten auf dem Schirm. Dabei läuft dort eine beeindruckende Aktien-Rallye. Die Hintergründe. Viele Anleger verbinden mit Afrika nach wie vor Krisen, Armut und Krieg. Dieses eurozentrische Bild ist jedoch einseitig und verfälscht. Denn in Afrika lebt die jüngste Bevölkerung der Welt und eine digitale Revolution ist im Gange. Zudem haben viele Aktienkurse afrikanischer Aktiengesellschaften zuletzt enorm zugelegt. Diese Mischung erinnert an die frühen Boom-Phasen in Asien. Tatsächlich hat der SGI Pan Africa Index, der die 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen umfasst, …Den vollständigen Artikel lesen
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