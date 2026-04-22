BÖRSE HEUTE: S&P 500 vor Rekordhoch - Ölpreise steigen (22.04.2026)

Die Börse heute zeigt sich überraschend robust, obwohl die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt bleibt. US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran kurzfristig verlängert, während gleichzeitig weiterhin Druck durch Sanktionen und die Blockade der Straße von Hormus besteht.

In der Börse aktuell wird deutlich: Während politische Risiken bestehen bleiben, fokussieren sich Anleger verstärkt auf Chancen - insbesondere an den US-Aktienmärkten. Der S&P 500 steht kurz vor einem neuen Allzeithoch, während auch der Nasdaq 100 deutlich zulegen kann.

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