© Foto: pixabayGefühlsecht war gestern: Safer Sex könnte teurer werden, wenn der Iran-Krieg weiterhin globale Lieferketten stört, sagt einer der weltweit größten Kondomhersteller Karex.Zweisamkeit kommt teurer: Der Iran-Krieg zieht auch ins Schlafzimmer ein. Und zwar in satten Schüben: 20 bis 30 Prozent könnten Kondome bald mehr kosten. Die Lage spitzt sich offenbar zu. Der CEO des Kondom-Hersteller Karex, Goh Miah Kiat, sagte am Dienstag gegenüber Reuters, dass je nach Dauer der Krise, die Preise schrittweise angehoben werden müssten. Denn für die Industrie kommt es richtig dick: Globale Lieferketten sind frühzeitig unterbrochen seit dem Iran-Krieg, wodurch einige der Materialien für die Kondomproduktion …Den vollständigen Artikel lesen
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