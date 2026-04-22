Der ehemalige CEO der Schroder & Co Bank AG und Präsident des Verbands der Auslandsbanken in der Schweiz verstärkt den Beirat angesichts der steigenden Nachfrage nach Infrastruktur für Private Markets

ZÜRICH und LONDON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, Europas führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Private Markets, hat Adrian Nösberger in seinen Schweizer Beirat berufen und stärkt damit die lokale Expertise des Unternehmens, da Schweizer Vermögensverwalter und Privatbanken zunehmend Private Assets in großem Umfang in ihr Kundenangebot integrieren.

Adrian Nösberger ist Präsident des Verbands der Auslandsbanken in der Schweiz (AFBS), der rund 100 internationale Finanzinstitute im Land vertritt. Seit 2013 ist er zudem CEO der Schroder & Co Bank AG und war dort Mitglied des Wealth Management Executive Committee von Schroders plc. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei Clariden Leu, Julius Bär und McKinsey & Co und verschafft ihm damit fundierte marktbezogene und regulatorische Einblicke in die Arbeitsweise internationaler Vermögensverwalter und Privatbanken im Schweizer Finanzsystem.

Er tritt einem Beirat bei, dem bereits Stefan Mächler, ehemaliger Chief Investment Officer der Swiss Life Group, Yves Robert-Charrue, ehemaliges Vorstandsmitglied und Head of Switzerland & EMEA bei Julius Bär, sowie Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, angehören, der über mehr als 20 Jahre globale Erfahrung im Asset Management verfügt, einschließlich umfassender Zusammenarbeit mit Schweizer Privatbanken und Vermögensverwaltern. Den Vorsitz des Beirats hat Timo Paul, Head of Switzerland bei Titanbay.

In der gesamten Schweizer Wealth-Management-Branche hat sich die Nachfrage nach Private Markets von einem bloßen Interesse hin zu konkretem Handeln entwickelt. Vermögensverwalter und Privatbanken bauen die operative Infrastruktur auf, um semi-liquide Private Assets in großem Maßstab, effizient und unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben anzubieten. Die Ende-zu-Ende-Infrastruktur von Titanbay umfasst Fondsauflage, Investoren-Onboarding, Transaktionsabwicklung und grenzüberschreitendes Reporting und ist genau auf diesen Prozess zugeschnitten. Die Ernennung von Adrian stärkt die Fähigkeit des Beirats, Titanbay eng an regulatorische, marktbezogene und kundenseitige Entwicklungen im Schweizer Private Markets-Sektor anzubinden.

"Adrian ist eine der angesehensten Persönlichkeiten im Schweizer Privatbankwesen. Seine Erfahrung als CEO der Schroder & Co Bank und als Präsident des AFBS verleiht uns ein außergewöhnliches Maß an lokalem Marktverständnis genau zu dem Zeitpunkt, an dem Schweizer Vermögensverwalter ihre Private-Markets-Programme deutlich ausbauen. Wir freuen uns sehr, ihn im Beirat willkommen zu heißen."

- Michael Gruener, Co-CEO, Titanbay

"Die Skalierung von Private Markets im Wealth Management ist derzeit eine der entscheidenden operativen Herausforderungen für Schweizer Banken und Vermögensverwalter. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Schweizer Finanzmarkt in den Beirat von Titanbay einzubringen, während das Unternehmen hier weiter wächst."

- Adrian Nösberger, Schweizer Beiratsmitglied, Titanbay

Über Titanbay

Titanbay ist Europas führender Anbieter von Infrastruktur für Private Markets und stellt die Fonds- und Handelsinfrastruktur bereit, auf die der Private-Markets-Sektor seit Langem gewartet hat. Heute ist die Lücke zwischen einem Asset Manager, der einen Fonds vertreiben möchte, und einem Wealth Manager, der ihn seinen Kundinnen und Kunden anbieten möchte, von manuellen Prozessen, fragmentierten Systemen und operativen Risiken geprägt. Wir schließen diese Lücke und verbinden beide Seiten über eine einheitliche operative Infrastruktur, die Private Markets einfacher, zugänglicher und skalierbar macht.

Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com.

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Danielle Wilde, Head of Marketing

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