In genau einer Woche stellen die restlichen Unternehmen der Magnificent 7 ihre Zahlen für das erste Quartal 2026 vor. Bei Tesla, das heute seine Zahlen offenlegt, geht bereits ein Raunen durch die Reihen - die ganze Welt schaut hin. Für die übrigen sechs Big Player bauen Investoren bereits jetzt ihre Positionen auf. Lohnt sich ein Einstieg in die börsendominierenden Tech-Titel heute noch? Das wird erwartet Hier sind die Analystenschätzungen und Wallstreet-Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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