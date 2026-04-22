© Foto: Sven Hoppe - dpaBislang galt: Wer Silber kauft, muss anders als bei Gold 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Über Zollfreilager ließ sich dies jedoch umgehen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Die Silber-Branche ist geschockt.Für Silberanleger war dies lange ein legaler Vorteil mit großem Reiz. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Eine neue steuerliche Regelung des Bundesfinanzministeriums macht ein beliebtes Modell zur umsatzsteuerfreien Lagerung von Silber und anderen Metallen in deutschen Zollfreilagern zunichte. Das ist vor allem deshalb brisant, weil Silber anders als Gold nicht steuerfrei ist. Wer das Edelmetall kauft, zahlt 19 Prozent Mehrwertsteuer. Genau diese Belastung ließ sich bislang in …Den vollständigen Artikel lesen
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