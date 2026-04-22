SkySparcs OmniFi, Covarius und Uniun bilden die Grundlage für ein erweitertes Angebot für Kunden aus dem Bereich Unternehmensfinanzwesen

SkySparc, ein weltweit anerkannter Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation im Finanz- und Treasury-Bereich, gab heute die Übernahme der Covarius Group Limited ("Covarius") und der Uniun Technology Limited ("Uniun") bekannt. Die Übernahmen beschleunigen die Expansion von SkySparc in Europa und vertiefen die spezialisierte Unterstützung des Unternehmens bei der Transformation des Treasury-Bereichs. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Covarius und Uniun betreiben komplementäre Geschäftsbereiche, die zusammen eine umfassendere End-to-End-Lösung für das Treasury ermöglichen. Covarius ist auf die Implementierung und Optimierung von Treasury-Management-Systemen spezialisiert und stützt sich dabei auf enge Partnerschaften und eine gut etablierte globale Präsenz. Uniun ergänzt das Angebot um eine API-basierte Echtzeit-Integrationsplattform, die sich auf die Anbindung von ERP- an TMS-Systeme sowie auf Cash-Forecasting konzentriert und durch KI und Data Science unterstützt wird.

Für Kunden steht bei dem gemeinsamen Angebot der beiden Unternehmen eine verbesserte Cash-Transparenz und eine genauere Cashflow-Prognose im Mittelpunkt, verbunden mit einer stärkeren Automatisierung der Treasury-Workflows, wodurch der Wert aus bestehenden Technologieinvestitionen gesteigert wird.

Die Übernahmen bilden die nächste Stufe einer langfristigen Strategie zum Aufbau einer integrierten Technologie- und Beratungssuite speziell für das Unternehmens-Treasury. Zusammen mit der bestehenden OmniFi-Plattform und dem globalen Bereitstellungsmodell von SkySparc ermöglicht die Einbindung von Covarius und Uniun Treasury- und Finanzteams, von einem einzigen, verantwortungsbewussten Partner für Strategie, Implementierung und Technologie zu profitieren.

Joakim Wiener, CEO von SkySparc, sagte: "Dies ist ein stolzer Tag für alle bei SkySparc. Die Übernahmen markieren einen bedeutenden Schritt vorwärts auf unserem Wachstumspfad, erweitern unsere Präsenz in Schlüsselmärkten und stärken die Tiefe der Unterstützung, die wir Treasury-Verantwortlichen bieten können, die sich in zunehmend komplexen Betriebsumgebungen zurechtfinden müssen. Die Aufnahme von Covarius und Uniun bietet Kunden eine einzige, verantwortungsbewusste Gruppe, die sowohl das Denken als auch die Technologie leitet, wobei sich OmniFi als Anker unseres umfassenderen Angebots weiterhin zügig weiterentwickelt."

Andrew Marshall, geschäftsführender Gesellschafter von Covarius, fügte hinzu: "Unsere Entscheidung, uns SkySparc anzuschließen, beruhte auf einer gemeinsamen Philosophie darüber, wie hervorragende Ergebnisse im Treasury-Bereich erzielt werden. Covarius hat in den letzten Jahren eine starke Dynamik aufgebaut, und die Eingliederung in eine größere internationale Gruppe bietet unseren Beratern und Ingenieuren ein breiteres Betätigungsfeld, um Kunden in großem Maßstab zu bedienen, auch in Märkten, in denen wir bisher nicht präsent waren. Ich freue mich besonders darüber, was dies für unsere Mitarbeiter bedeutet, die nun Zugang zu einem breiteren Netzwerk von Spezialisten und klarere Karriereperspektiven erhalten."

Gareth List, CEO von Uniun, kommentierte: "Uniun wurde gegründet, um die komplexesten Daten- und Integrationsherausforderungen im Unternehmens-Treasury zu bewältigen, und dieser Fokus wird sich von nun an weiter verstärken. Die Größe und Reichweite von SkySparc beschleunigen das, worauf wir hingearbeitet haben, insbesondere in den Bereichen KI, fortschrittliche Analytik und intelligente Automatisierung. Für Treasury- und Finanzteams, die sich in immer komplexeren Ökosystemen bewegen, eröffnet diese Kombination praktische neue Wege, um Informationen in Maßnahmen umzusetzen."

Diese Übernahmen unterstreichen das Engagement von SkySparc für Innovation durch OmniFi und KI-gestützte Funktionen und positionieren die vergrößerte Gruppe als führenden Anbieter von Treasury-Technologie und Beratungsdienstleistungen in ganz Europa und darüber hinaus. Gemeinsam bilden OmniFi, Covarius und Uniun das Fundament einer zukünftigen einheitlichen SkySparc-Suite für Treasury-Teams weltweit.

Über SkySparc

SkySparc ist ein führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation für Finanz- und Treasury-Organisationen weltweit. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen mit seiner proprietären Plattform OmniFi unterstützt SkySparc Treasurer und CFOs weltweit dabei, Prozesse zu automatisieren, die Liquiditätsübersicht zu verbessern und mithilfe von KI und fortschrittlichen Analysen umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. SkySparc wurde 2002 gegründet und genießt das Vertrauen führender Unternehmen und Finanzinstitute in Europa, Nordamerika und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.skysparc.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Covarius

Covarius ist eine Boutique-Technologieberatung, die Treasury-Teams in Unternehmen dabei unterstützt, sich zu strategischen Vermögenswerten zu entwickeln. Durch die Kombination von fundierter Branchenerfahrung mit einem skalierbaren Dienstleistungsportfolio konzentriert sich Covarius auf groß angelegte Transformationsprojekte, bei denen Technologie im Mittelpunkt steht. Covarius wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und arbeitet von seinen vier Standorten aus mit führenden Unternehmen aus Europa, Nordamerika und Afrika zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.covarius.com und LinkedIn.

Über Uniun

Uniun ist eine intelligente Integrations- und Datenplattform, die Treasury-Teams von Unternehmen weltweit Automatisierungs- und fortschrittliche Analysedienste bereitstellt. Uniun wurde 2020 auf der Grundlage der Erfahrungen aus erster Hand mit den Herausforderungen von Technologieprojekten bei der Muttergesellschaft Covarius gegründet und verbessert die Art und Weise, wie Treasury-Teams Systeme verbinden und Datensätze zusammenführen, um Transparenz und Kontrolle zu verbessern und gleichzeitig eine Grundlage für fundierte und vertrauensvolle Entscheidungsfindung zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.uniun.io und LinkedIn.

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Contacts:

Für SkySparc Cathrina Henriksen Cabrera, Head of Marketing and Communications Tel: +33 6 289 874 24 E-Mail: cathrina.henriksen@skysparc.com

Für Covarius Andrew Marshall, Managing Partner Tel: +44 20 3948 1967 E-Mail: andrew.marshall@covarius.com

Für Uniun Gareth List, CEO Tel: +44 20 3886 0355 E-Mail: gareth.list@uniun.io