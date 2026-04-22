Die KI-Plattform des Unternehmens, AutoAssembler, bietet eine neue Ebene industrieller Intelligenz, die durch die Automatisierung der Prozessplanung die Entwicklungszeiten von Wochen auf Minuten verkürzt

C-Infinity, die KI-Plattform, die die Umsetzung digitaler Entwürfe in produktionsreife Pläne automatisiert, gab heute bekannt, dass sie unter der Führung von Canaan Partners und unter Beteiligung von Inventus Capital, Bee Partners und Radius Capital 16 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingeworben hat. Während globale Hersteller darum wetteifern, Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit und Output zu steigern, führt C-Infinity eine neue Ebene industrieller Intelligenz ein, die direkt in die Engineering-Workflows eingebettet ist.

Es wird erwartet, dass KI die Fertigung revolutionieren wird, und C-Infinity löst ein einzigartiges Problem in der Prozessplanung, einem entscheidenden Bestandteil der fortschrittlichen Fertigung. Heute wird dieser Bereich durch die Geschwindigkeit der menschlichen Planung ausgebremst, doch der Druck zur Beschleunigung ist allgegenwärtig.

"Hersteller arbeiten seit Jahren mit diesem Engpass, und er wird allgemein als 'Business as usual' hingenommen", sagte Sai Nelaturi, CEO von C-Infinity. "Was sich jetzt ändert, ist, dass KI in der Lage ist, physikalische Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, wie Produkte tatsächlich gebaut werden, wodurch Unternehmen die Zeit zwischen Design und Produktion auf eine Weise verkürzen können, die zuvor nicht möglich war."

C-Infinitys AutoAssembler begegnet dieser Herausforderung. Durch den Einsatz innerhalb bestehender Engineering-Workflows automatisiert die Plattform die Prozessplanung, beschleunigt die Überprüfung von technischen Änderungsaufträgen und generiert produktionsreife Montageanleitungen. Sie wird bereits von Global-Fortune-100-Herstellern sowie kleinen und mittleren Unternehmen eingesetzt. Erste Implementierungen verkürzen Arbeitsabläufe, die früher Wochen dauerten, auf wenige Minuten, was weitreichende Auswirkungen auf schnellere Produkteinführungen, niedrigere Betriebskosten und anpassungsfähigere Fertigungssysteme hat.

Der Ansatz von C-Infinity spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Industrietechnologie wider: weg von Systemen, die Prozesse aufzeichnen und verwalten, hin zu Systemen, die aktiv an ihnen teilnehmen. Da KI zunehmend in zentrale Engineering-Funktionen eingebettet wird, wird diese neue Ebene der Intelligenz grundlegend dafür sein, wie Produkte entworfen, gebaut und skaliert werden.

"Nachdem ich Sai zwei Jahre lang beraten habe, ist klar, dass C-Infinity den fehlenden Compiler für die physische Welt entwickelt", sagte Kumar Sreekanti, Venture Partner bei Canaan Partners. "Viel zu lange war die manuelle Umsetzung vom digitalen Entwurf in die Produktion ein enormer versteckter Kostenfaktor und ein Engpass für den Durchsatz. Durch die Anwendung geometrischer Grundprinzipien auf den technischen Arbeitsablauf verwandeln sie wochenlange manuelle Rückstände in minutenlange automatisierte Planung und liefern damit die deterministische Logik, die die Fertigung mit hoher Produktvielfalt endlich benötigt."

"C-Infinity verbindet tiefgreifende technische Innovation mit klarer, praxisnaher Anwendbarkeit etwas, das in dieser Kategorie selten ist", sagte Kanwal Rekhi, Managing Director bei Inventus Capital Partners. "Das Team löst ein schwieriges Problem, das sich direkt auf die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Fertigung auswirkt."

Über C-Infinity

C-Infinity entwickelt grundlegende KI für mechanisches Design und Fertigung. Seine Plattform AutoAssembler bringt technische Intelligenz in die physische Welt, indem sie es der KI ermöglicht, Geometrie, Bewegung, räumliche Einschränkungen und Produktionslogik zu analysieren. Durch die direkte Anbindung an CAD- und PLM-Systeme automatisiert C-Infinity die Prozessplanung, beschleunigt technische Arbeitsabläufe und generiert produktionsreife Montageanleitungen. So hilft das Unternehmen Herstellern, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und schneller vom Entwurf zur Produktion zu gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter C-Infinity.ai.

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