PTA-News: BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 6,25 € je Aktie -2

DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 6,25 € je Aktie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 6,25 EUR je Aktie

Wien (pta000/22.04.2026/22:50 UTC+2)

Die Aktionäre der BAWAG Group haben heute dem Vorschlag des Vorstands sowie des Aufsichtsrats für eine Dividende von 6,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zugestimmt. Auch alle anderen Tagesordnungspunkte wurden genehmigt.

"Ich möchte mich bei allen unseren Stakeholdern bedanken: unseren Kunden, die BAWAG als ihre Bank der Wahl gewählt haben; unseren Mitarbeitenden, die täglich für unsere Kunden arbeiten und die wahren Treiber unseres Erfolgs sind; unseren Aktionären, die unsere Eigentümer sind, insbesondere denjenigen, die uns über die Jahre hinweg kontinuierlich unterstützt haben; und den vielen Gemeinden, denen wir dienen. Trotz unserer Rekordleistung 2025 freue ich mich mehr denn je über unsere Zukunft, da unsere besten Jahre noch vor uns liegen!"

- Anas Abuzaakouk -- CEO, BAWAG Group

"2025 war ein Rekordjahr mit einem Nettogewinn von 860 Mio. EUR, einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 26,9% und einem Aufwand-Ertrags-Verhältnis von 36,1%. Der Gewinn je Aktie stieg auf 10,9 EUR, während die Dividende je Aktie um 14% auf 6,25 EUR anstieg. Seit unserem Börsengang 2017 unterstreicht die anhaltende Stärke unserer Ergebnisse die Robustheit unseres Geschäftsmodells und untermauert unseren disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation. Nachdem wir 14 Akquisitionen abgeschlossen haben, freuen wir uns darauf, hoffentlich eine fünfzehnte bekannt geben zu können. Erst vergangene Woche haben wir uns auf ein Bar-Angebot für PTSB-Aktien in Irland geeinigt, das nun der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden unterliegt."

- Enver Sirucic -- CFO, BAWAG Group

Die Dividende wird am 29. April 2026 ausgezahlt, der Ex-Dividenden-Tag ist der 24. April 2026.

Über BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Wien, Österreich, die über 4 Millionen Privatkunden, Kleinunternehmen, Firmenkunden, Immobilien- und öffentliche Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten betreut. Die Gruppe operiert unter verschiedenen Marken und über mehrere Kanäle und bietet umfassende Spar-, Zahlungs-, Kredit-, Leasing-, Investment-, Bausparkassen-, Factoring- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an. Unser Ziel ist es, einfache, transparente und erschwingliche Finanzprodukte und -dienstleistungen zu liefern, die unsere Kunden benötigen.

Die Investor Relations Webseite der BAWAG Group https://www.bawaggroup.com/ir enthält weitere Informationen, einschließlich Finanz- und sonstiger Informationen für Investoren.

Kontakt - Communication

Jutta Wimmer Sascha Nottmeier Head of Communication Deutschland / Westeuropa +43 (0) 5 99 05-22474 communications@bawaggroup.com investor.relations@bawaggroup.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

Verantwortlichkeitserklärung gemäß den Irish Takeover Rules

Die Mitglieder des Vorstands der BAWAG übernehmen die Verantwortung für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen (und unter Anwendung aller angemessenen Sorgfalt, um dies sicherzustellen) entsprechen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen keine Angaben aus, die den Inhalt dieser Informationen beeinflussen könnten.

Offenlegungspflichten für Geschäfte gemäß den Irish Takeover Rules

Gemäß Rule 8.3(b) der Irish Takeover Rules muss jede Person, die an 1% oder mehr einer Klasse von "relevanten Wertpapieren" der PTSB "beteiligt" ist oder wird, eine Meldung des "Geschäfts" vornehmen, wenn sie während der "Angebotsfrist" mit solchen "relevanten Wertpapieren" handelt. Eine "Offenlegung von Geschäften" durch eine Person, auf die Rule 8.3(b) Anwendung findet, muss spätestens um 15:30 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" erfolgen, der auf den Tag des betreffenden "Geschäfts" folgt. Eine Offenlegung von Geschäften muss die in Regel 8.6(b) der Irish Takeover Rules festgelegten Angaben enthalten, einschließlich Einzelheiten zu dem betreffenden Geschäft sowie zu den Beteiligungen und Short-Positionen der Person an "relevanten Wertpapieren" der PTSB.

Darüber hinaus müssen die BAWAG und jede andere Bieterin Einzelheiten aller "Geschäfte" offenlegen, die von ihr oder einer mit ihr "gemeinsam vorgehende" Person mit "relevanten Wertpapieren" der PTSB getätigt wurden, und zwar spätestens um 12:00 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach dem Tag der Transaktion.

Wenn zwei oder mehr Personen auf der Grundlage einer ausdrücklichen oder stillschweigenden, mündlichen oder schriftlichen Vereinbarung eine "Beteiligung" an "relevanten Wertpapieren" der PTSB erwerben, gelten sie im Sinne der Rule 8.3(a) und (b) der Irish Takeover Rules als eine einzige Person.

Eine Offenlegungstabelle mit Einzelheiten zu den Gesellschaften, für deren "relevante Wertpapiere" "Offenlegungen der Eröffnungsposition" und "Handelsgeschäfte" offengelegt werden müssen, ist auf der Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie zu finden.

"Beteiligungen an Wertpapieren" entstehen, zusammengefasst, wenn eine Person ein langfristiges wirtschaftliches Risiko, sei es bedingt oder absolut, in Bezug auf Kursänderungen von Wertpapieren trägt. Insbesondere gilt eine Person als Inhaber einer "Beteiligung", wenn sie Wertpapiere besitzt oder kontrolliert oder wenn sie über Optionen in Bezug auf Wertpapiere oder Derivate verfügt, die sich auf Wertpapiere beziehen.

Begriffe in Anführungszeichen sind in den Irish Takeover Rules definiert, die auf der Website des Irish Takeover Panel zu finden sind.

Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie gemäß Rule 8 zur Offenlegung eines "Geschäfts" verpflichtet sind, besuchen Sie bitte die Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie oder wenden Sie sich unter der Telefonnummer +353 1 678 9020 an das Irish Takeover Panel.

Keine Gewinnprognose oder -schätzung

Keine Aussage in dieser Mitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen beliebigen Zeitraum gedacht, und keine Aussage in dieser Mitteilung sollte so ausgelegt werden, dass die Gewinne oder Gewinne je Aktie der BAWAG oder der PTSB für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historisch veröffentlichten Gewinnen oder Gewinnen je Aktie der BAWAG bzw. der PTSB entsprechen oder diese übersteigen würden. Keine Aussage in dieser Mitteilung stellt eine Schätzung der erwarteten finanziellen Auswirkungen der Übernahme dar.

Veröffentlichung auf der Website

Gemäß Rule 26.1 der Irish Takeover Rules wird eine Kopie dieser -Mitteilung spätestens um 12.00 Uhr mittags (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf der Website der BAWAG unter https:/ /www.bawaggroup.com/en/investor-relations/ptsb-formal-sale-process verfügbar sein.

Weder der Inhalt einer solchen Website noch der Inhalt anderer Websites, die über Hyperlinks auf dieser Website erreichbar sind, ist Bestandteil dieser Mitteilung oder wird darin einbezogen.

Rundungen

Bestimmte Zahlen in dieser Mitteilung wurden gerundet. Daher können die Zahlen für dieselbe Kategorie, die in verschiedenen Tabellen oder Formularen aufgeführt sind, geringfügig voneinander abweichen, und die als Summen angegebenen Zahlen in bestimmten Tabellen oder Formularen entsprechen möglicherweise nicht der arithmetischen Summe der ihnen vorangehenden Zahlen.

(Ende)

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