Gewerkschaft schätzt die Teilnehmerzahl der einstündigen Veranstaltung vor dem Bio Campus 1 auf etwa 2.200

Die Gewerkschaft von Samsung Biologics veranstaltete am Dienstag ihre erste Kundgebung und kündigte an, am 1. Mai einen Streik durchzuführen, sollte die Unternehmensleitung weiterhin konstruktive Gespräche ablehnen.

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Union members gather at a rally organized by the Samsung Biologics labor union outside Bio Campus 1 in Songdo, Incheon, on April 22, ahead of a planned May 1 strike.

Die Kundgebung, die etwa eine Stunde lang vor dem Haupttor des Bio Campus 1 des Unternehmens in Songdo stattfand, zog nach Angaben der Gewerkschaft etwa 2.200 Teilnehmer an.

Die Veranstaltung markiert eine Eskalation des Arbeitskonflikts, der sich laut Gewerkschaftsführern nicht mehr auf eine kleine Anzahl von Verhandlungspunkten beschränkt, sondern vielmehr umfassendere Fragen zur Rechenschaftspflicht und Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens betrifft.

Park Jaesung, Vorsitzender der Gewerkschaft von Samsung Biologics, sagte, die Unternehmensleitung habe es versäumt, sich zu entschuldigen oder Verantwortung zu übernehmen, nachdem im November personalbezogene Dokumente durchgesickert waren.

"Ein paar Punkte zu klären, würde nur Teile des Problems lösen", sagte Park. "Dies ist ein Kampf, um die Entscheidungsstruktur des Unternehmens zu verändern."

Park erklärte, der für den 1. Mai geplante Streik ziele darauf ab, das Unternehmen zu verändern, und die Verantwortung für den Konflikt liege bei der Unternehmensleitung, nicht bei der Gewerkschaft.

"Auch jetzt haben wir die Chance auf einen Dialog noch nicht aufgegeben", sagte er. "Aber wenn die Unternehmensleitung weiterhin sinnvolle Gespräche verweigert, werden wir unsere Entschlossenheit durch die geplante Streikaktion zeigen."

Die Gewerkschaft erklärte, sie sei weiterhin offen für Verhandlungen, doch die Unternehmensleitung habe bislang noch keine ernsthafte Antwort in Bezug auf Rechenschaftspflicht, Dialog und strukturelle Veränderungen vorgelegt.

Der geplante Streik könnte zu einem ersten Test für die Arbeitsbeziehungen bei Samsung Biologics werden, wobei sich die Aufmerksamkeit nun darauf richtet, ob das Unternehmen vor dem 1. Mai an den Verhandlungstisch zurückkehren wird.

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