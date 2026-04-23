Die strategische Übernahme erweitert und verbessert die regulatorischen Dienstleistungen von Veristat, um mehr Sponsoren klinischer Studien bei der Entwicklung neuartiger, lebensrettender Therapien für komplexe Krankheiten zu unterstützen

Veristat (das "Unternehmen"), eine forschungsorientierte Full-Service-CRO und Beratungsfirma, die komplexe Therapien über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung bis hin zum Zulassungsantrag vorantreibt, hat heute seine geplante Übernahme des Geschäftsbereichs Regulatory and Medical Writing von Certara bekannt gegeben. Das Team, das zu Veristat wechseln wird, ist für seine erstklassigen Beratungsleistungen und seine fundierte Expertise beim Verfassen klinischer und nichtklinischer Dokumente während des gesamten Arzneimittelentwicklungszyklus bekannt. Die Übernahme wird von WindRose Health Investors, LLC, einer in New York ansässigen Healthcare-Private-Equity-Gesellschaft, unterstützt, die auch in Zukunft als Partner das Wachstum und die Mission von Veristat unterstützen wird.

Durch die Übernahme werden vor allem die Kompetenzen von Veristat im Bereich der Erstellung und Einreichung von regulatorischen Dokumenten erweitert, da mehr als 200 Branchenexperten das Team des Unternehmens verstärken werden. In Verbindung mit der beeindruckenden Erfolgsbilanz und der starken Marktposition des Geschäftsbereichs Regulatory and Medical Writing von Certara festigt dies die Rolle von Veristat als Branchenführer, der seine Kunden auf einzigartige Weise dabei unterstützen kann, lebensverändernde Therapien schneller und sicherer für Patienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen.

"Im Laufe von nunmehr über 30 Jahren hat Veristat strategisch in Organisationen, Menschen und Ressourcen investiert, um unseren Kunden bei der Bewältigung ihrer komplexesten Herausforderungen in den Bereichen klinische Entwicklung, Zulassung und Vermarktung zu helfen", so Kim Boericke, Chief Executive Officer von Veristat. "Durch die Zusammenführung unserer sich ergänzenden Stärken und talentierten Teams wird Veristat unübertroffene Kompetenzen in den Bereichen Biostatistik, Medical Writing und Regulatory Affairs verfügen, die durch einen gemeinsamen Fokus auf wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, starke Kundenpartnerschaften, Innovation und Wirkung noch weiter gestärkt werden. Wir werden noch mehr lebensverändernde medizinische Therapien für Patienten mit ungedecktem Bedarf bereitstellen können was für uns alle eine großartige Perspektive ist."

Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Bis dahin werden die beiden Unternehmen als eigenständige und unabhängige Einheiten operieren und ihre Kunden wie gewohnt betreuen.

Über Veristat

Veristat ist eine Full-Service-CRO und ein Beratungsunternehmen, das Life-Science-Unternehmen bei der schnellen Markteinführung neuartiger Therapien unterstützt. Mit 30 Jahren Erfahrung und Unterstützung bei mehr als 100 behördlichen Zulassungen sowie umfassender Expertise in den Bereichen seltene Krankheiten, neurologische Erkrankungen, Onkologie und fortschrittliche Therapien verbindet Veristat strategische Planung, Kenntnisse in regulatorischen Fragen und die Durchführung klinischer Studien, um komplexe Herausforderungen zu meistern und schneller Erfolge zu erzielen. Von den ersten Planungsschritten bis zur Zulassung liefert Veristat individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Lösungen, die den Patienten weltweit signifikante Vorteile bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.veristat.com.

Über Certara

Certara beschleunigt die Arzneimittelentwicklung durch den Einsatz proprietärer Biosimulationssoftware, Technologien und Dienstleistungen, die die traditionelle Arzneimittelforschung und -entwicklung revolutionieren. Zu den Kunden von Certara zählen mehr als 2.400 biopharmazeutische Unternehmen, akademische Einrichtungen und Zulassungsbehörden in 70 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.certara.com.

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